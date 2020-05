Kolme lasta kuollut koronavirukseen yhdistettyyn oireyhtymään New Yorkissa

Kolmen lapsen kerrotaan kuolleen New Yorkissa oireyhtymään, jonka epäillään liittyvän uuteen koronavirukseen.

Oireyhtymä vaikuttaa olevan harvinainen, mutta se voi olla hengenvaarallinen.

New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa on kolme lasta kuollut harvinaiseen oireyhtymään, joka on yhdistetty uuteen koronavirukseen. Asiasta kertoi osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo lauantaina.

– Vaikka harvinaista, kehotamme vanhempia olemaan valppaita.

Cuomo oli perjantaina kertonut ensimmäisestä oireyhtymän aiheuttamasta kuolemasta. Cuomo sanoi Twitterissä, että 5-vuotias poika oli menehtynyt oireyhtymän aiheuttamiin komplikaatioihin.

Oireyhtymään kuuluvien oireiden on kerrottu muistuttavan Kawasakin taudin oireita tai toksista sokkioireyhtymää.

Kawasakin tauti on verisuonitulehdustauti, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisen pullistuman sepelvaltimoissa. Toksinen sokkioireyhtymä on stafylokokkibakteerin aiheuttama, ja voi myös johtaa pahimmillaan kuolemaan. Toksinen sokkioireyhtymä on liitetty tamponien käyttöön, joskin niihin liittymättömät tapaukset ovat yleisempiä.

Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on kerrottu useista tapauksista, joissa lapsella on todettu oireyhtymä, jolla epäillään olevan yhteys uuteen koronavirukseen.

Oireyhtymää pidetään kuitenkin harvinaisena ja valtaosa lapsista sairastaa uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin oireettomana tai lievänä.