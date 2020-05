Korona pysäyttää New Yorkin metron öisin – sadat kodittomat menettivät suojapaikkansa: ”Tänä yönä en nuku”

Matkustajat kaikkosivat metrosta, jäljelle jäivät kodittomat. Kaupunki päätti pysäyttää metroliikenteen joka yö desinfiointia varten.

A-linjan metro saapuu päätepysäkille 207. kadulle Manhattanin pohjoiskärjessä. Mies rojahtaa aukeavista ovista laiturille ja jää makaamaan kyljelleen.

– Hän on vain kännissä. Hänen iltapäivänsä on venynyt pitkäksi, siivooja Jason Bams sanoo puhettaan keskeyttämättä.

Kello on 22, ja metron sulkemiseen on kolme tuntia. Kaupunki, joka ei koskaan nuku, on päättänyt historiallisesti pysäyttää metron joka yö kello 01–05 desinfioimista varten.

MTA:lle 21 vuotta työskennellyt Jason Bams siivoaa junia Manhattanin pohjoiskärjessä.

Käytäntö alkoi keskiviikkoaamuna. 2010-luvulla New Yorkin metro pysäytti ympäri vuorokautisen liikennöintinsä vain kahdesti. Kummallakin kerralla syynä oli hurrikaani, ja pysähdys kesti muutaman päivän. Koronaviruksen aiheuttamille katkoksille ei ole asetettu takarajaa.

Kaupunki on luvannut, että välttämättömissä tehtävissä työskenteleville järjestetään ilmainen työmatka katkon aikana. Yön bussivuoroja on lisätty.

Kaupungin tuhansille kodittomille katkos on kova isku. Heistä monet nukkuvat metroissa. Koronaviruskriisin aikaan kodittomien määrä metroissa on lisääntynyt, sillä monet pelkäävät mennä asuntoloihin.

Mies nukkui junassa A-junan päätepysäkillä Bronxissa.

Metrojunat kulkevat lähes tyhjillään. Monissa vaunuissa on vain kodittomia.

Koronavirus on tappanut New Yorkissa yli 60 koditonta, joista lähes kolme neljäsosaa yöpyi ahtaissa asuntoloissa.

Koska New Yorkin metron matkustajamäärät ovat samaan aikaan romahtaneet 92 prosentilla, kuvat kodittomien kansoittamista vaunuista ovat levinneet mediassa.

Kaupungin liikennelaitoksen mukaan metroista häädettiin keskiviikkoaamuna noin 2 000 ihmistä. New Yorkin poliisin antamat luvut olivat paljon pienemmät: sen mukaan viranomaiset kohtasivat 252 koditonta, joista 124 meni vapaaehtoisesti asuntoloihin ja 13 sairaaloihin. 2 pakotettiin sairaalaan. Loput kieltäytyivät suojasta.

Toisena yönä 196 meni asuntoloihin ja 22 sairaaloihin. 143 kieltäytyi avusta.

New Yorkin metro on normaalisti täynnä ihmisiä. Nyt väenpaljoudesta ei ole tietoakaan.

– Ilman turvallista, yksityistä huonetta suurin osa ihmisistä joutuu kadulle, jossa he ovat suuremmassa vaarassa kuin metrossa, kodittomuuteen keskittyvän Human.nyc-järjestön johtaja Josh Dean sanoi New York Timesille.

Siivoja Bamsin mukaan poliisi ei pystynyt kyyditsemään kaikkia kodittomia asuntoloihin, joten moni heistä palasi metroon aamuviideltä.

– Onhan se surullista, mutta minä ajattelen elämästä niin, että vaikeuksien läpi pitää taistella. Olin itse vuosia sitten koditon kahden pienen lapsen kanssa ja menetin kaiken. En antanut sen pysäyttää itseäni ja päädyin töihin tänne, Bams sanoo.

Koronavirus uhkaa paitsi kodittomia myös metron työntekijöitä. Bamsin mukaan kolme hänen kanssaan samalla asemalla työskentelevää konduktööriä on menehtynyt viruksen aiheuttamaan tautiin. New Yorkin liikennelaitoksen työntekijöistä yli sata on saanut surmansa pandemiassa.

A-junassa istuva vanha mies odottaa, että juna lähtee takaisin kohti Brooklynia. Miehen ympärillä on erilaista rojua, jota hän kuljettaa mukanaan. Hän kertoo nimekseen El-haji Mustafa Muhammad Ali.

El-Haji Mustafa Muhammad Ali istuu yksin A-junan vaunussa.

Miehen puhetta on vaikea ymmärtää, sillä hänellä on vain muutama hammas. Vaikuttaa siltä, että hän oli päässyt kaupungin järjestämään väliaikaismajoitukseen yhteen New Yorkin tyhjillään olevista hotelleista mutta lähtenyt sieltä jostain syystä.

Kun kysyn häneltä, missä hän aikoo nukkua tulevana yönä, vastaus on selkeä:

– Tänä yönä en nuku.

Vaihdamme junaa ja tapaamme Ana Myrtha Dominguezin. Hänellä on kasvoillaan sekä kirurginmaski että suojapleksi. Hän kertoo saaneensa ne laboratoriossa työskentelevältä mieheltään.

Ana Myrtha Dominguez matkusti 1-junalla töihin.

Myrtha Dominguez on matkalla kotiin Manhattanin keskustasta, jossa hän työskentelee toimistosiivoojana.

– Joudun menemään töihin joka ilta, vaikka toimistossa ei nyt työskentele ketään. Hinkkaan kahdeksan tuntia samoja paikkoja, hän kertoo.

– Totta kai minua huolestuttaa matkustaa metrolla, mutta en voi muutakaan.

Jäämme pois 168. kadun asemalla Washington Heightsissa kellon lähestyessä puolta yötä. Laiturin molemmin puolin nuokkuu noin kymmenkunta miestä penkeillä tai lattialla.

Rajusti vapiseva parrakas mies asettelee itseään makuulle kahden roskasäiliön väliin. Penkillä istuva nuori mies syljeskelee uhmakkaasti ja saa toisen hermostumaan.

Poliisit ovat juuri herättäneet penkillä nukkuneen Douglasin ja pyytäneet häntä poistumaan asemalta Bronxissa.

Asemalle saapuu kaksi poliisipartiota, jotka herättelevät ihmisiä ja kertovat heille, että kaikkien pitää poistua tunnin kuluttua. Kulunut musta urheilukassi vierellään istuva Douglas ei ole varma, mihin hän sitten menee. Vaihtoehtoina ovat kadut tai bussit.

– Asuntolat ovat pahempia kuin vankila, Douglas sanoo.