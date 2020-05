Venäjän presidentti Vladimir Putin kiitteli voitonpäiväpuheessaan kaikkia neuvostokansoja, mutta jätti kiittämättä Neuvostoliiton apuna olleita länsiliittolaisia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin laski lauantaina kukat Kremlin kupeessa olevalle ikuiselle tulelle ja tuntemattoman sotilaan haudalle voitonpäivän kunniaksi.

Puheensa Putin piti haudan tuntumassa, pitkien turvavälien päässä kaikista muista paikalla olleista henkilöistä.

Putin ei maininnut puheessaan lainkaan koronavirusta, mutta otti silti kantaa viruksen aiheuttamiin muutoksiin. Hän lupasi, että Venäjä juhlii vielä voitonpäivää laajasti, mutta ei maininnut mitään mahdollisesta uuden juhlapäivän päivämäärästä.

– Me tulemme vielä juhlimaan voitonpäivää arvokkaasti, kuten meidän velvollisuutemme on. Tulee Punaisen torin pääparaati ja tulee kansanmarssi Kuolematon rykmentti, Putin lupasi puheessaan.

Putin päätti puheensa hengennostatukseen, jonka voi tulkita viittaavan sekä mahdolliseen sotilaalliseen viholliseen että Venäjää nyt muiden maiden lailla piinaavaan koronaviruspandemiaan.

– Me tiedämme ja me uskomme vahvasti, että me olemme voittamattomia, kun olemme yhdessä, Putin sanoi.

Venäjällä juhlitaan lauantaina suuren isänmaallisen sodan voitonpäivää eli voittoa Adolf Hitlerin Saksasta tasan 75 vuotta sitten.

Putinin mukaan voitonpäivä on venäläisille aina se tärkein ja kallein juhla.

Putin kiitteli myös muita neuvostokansoja ”Euroopan pelastamisesta”, mutta Neuvostoliiton apuna olleita muita maita hän ei puheessaan maininnut lainkaan.

Puna-armeijan apuna Saksan kaatamisessa olivat kuitenkin esimerkiksi Yhdysvallat, Britannia ja Ranska.

Lauantaina nähtiin Moskovassa Punaisen torin sotilasparaatin sijaan ainoastaan Venäjän sotilaslentokoneiden ja -helikoptereiden ylilento.

Venäjän television suorassa lähetyksessä koronavirusta sivuttiin muistuttamalla, että kaikki yhä elossa olevat toisen maailmansodan veteraanit ovat jo yli 90-vuotiaita, joten erityisesti heidän terveytensä vaalimiseksi juhlallisuuksien siirtäminen oli tarpeen.

Putinin puhe löytyy kokonaisuudessaan Kremlin virallisilta nettisivuilta.