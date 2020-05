Pohjois-Korea tajusi koronasta yhden asian kauan ennen muuta maailmaa – voiko nolla tartuntaa pitää paikkansa?

Pohjois-Koreassa työskennelleen lääkärin mielestä riski viruksen leviämisestä maahan oli melko pieni.

Pohjois-Korea on yksi harvoista maailman maista, jotka eivät ole raportoineet alueellaan yhtään koronavirustartuntaa.

Salamyhkäisen diktatuurin propagandaan on kuitenkin syytä suhtautua äärimmäisen skeptisesti, ja monet asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet tiedon.

Pohjois-Koreassa työskennellyt amerikkalaislääkäri Kee B. Park huomautti torstaina, että yhden asian viruksen torjumisessa Pohjois-Korea ymmärsi jo kauan ennen muuta maailmaa.

– Pohjois-Korea alkoi itse asiassa sulkea rajojaan jo ennen kuin Wuhan suljettiin karanteeniin. Lennot ja turismi pysäytettiin tammikuun 20. ja 21. päivä. Rajat suljettiin tammikuun lopussa, Park sanoi Asia Societyn järjestämässä webinaarissa.

– Seuraava maa, joka sulki rajansa täydellisesti, taisi olla Italia kuusi viikkoa myöhemmin. Maassa oli silloin jo tuhansia kuolleita.

– Jos asiaa katsotaan pandemian kehityksen näkökulmasta, varhaiset päätökset rajojen sulkemisesta ovat merkitykseltään valtavia. Se oli yksi asia, jonka Pohjois-Korea teki hyvin nopeasti.

Kiinalla ja Pohjois-Korealla on 1 500 kilometrin pituinen maaraja, jonka yli salakuljettajat kulkevat jatkuvasti. Parkin mukaan raja ei ole kuitenkaan koronaviruksen leviämisen näkökulmasta niin suuri riski kuin voisi olettaa.

– Kahdessa Pohjois-Korean rajalla olevassa (Kiinan) provinssissa ei koskaan ollut kovin montaa tartuntaa, Park sanoi.

– Molemmat näistä provinsseista menivät puolittaiseen karanteenin nopeasti, joten niissä tilanne oli hallussa.

– Näistä kahdesta syystä riski viruksen leviämisestä Pohjois-Koreaan oli melko pieni – en sano sen olleen nolla.

Park myös huomautti, että Pohjois-Korea on jälleen varovaisesti avannut rajojaan kaupalle.

– Se kielii siitä, että he uskovat toimiensa olevan oikeita. En aio sanoa, onko Pohjois-Koreassa koronavirustartuntoja vai ei, siitä voidaan kiistellä. Se on kuitenkin kiistatonta, että pohjoiskorealaiset uskovat väistäneensä pahimman, Park sanoi.

– He eivät kuitenkaan ole vielä turvassa. Wuhanissa alkanut epidemia on nyt täysimittainen pandemia, ja uhka on nyt tavallaan suurempi kuin aikaisemmin.

Parkin mukaan Pohjois-Korea on varautunut koronaviruksen leviämiseen pyrkimällä vahvistamaan terveydenhuoltoaan. Maa on muun muassa vastaanottanut Kiinalta ja Venäjältä koronavirustestejä.

Eteläkorealaisten tiedusteluraporttien mukaan Pohjois-Koreassa on näkynyt merkkejä samankaltaisesta paniikkiostamisesta ja hamstrauksesta kuin monessa muussa koronaviruksen uhkaamassa maassa. Etelä-Korean mukaan maan johtajan Kim Jong-unin katoaminen julkisuudesta lähes kolmeksi viikoksi selittyi huolella koronaviruksesta.