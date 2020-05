Entinen valtionepidemiologi Johan Giesecke on yksi äänekkäimmistä Ruotsin koronamallin puolustajista.

Ruotsissa koronavirukseen on kuollut yli kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa, mutta maa on pysynyt visusti vähempiin rajoituksiin nojaavan strategiansa takana. Valtionepidemiologi Anders Tegnell puolusti linjaa viimeksi brittilehti Financial Timesin haastattelussa, jossa hän samalla varoitteli Suomen olevan Ruotsia heikommin valmis taudin toiseen aaltoon, koska sen väestölle ei ole muodostunut yhtä vahvaa immuniteettia viruksen tukahduttamisen seurauksena.

Yksi Tegnellin vahvimmista tukijoista ja Ruotsin mallin puolustajista on hänen edeltäjänsä, nykyisin Maailman terveysjärjestö WHO:n neuvonantajana toimiva tautiasiantuntija ja emeritusprofessori Johan Giesecke, joka ennustaa ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa Suomen, Norjan ja Tanskan koronakuolemien määrän olevan samaa luokkaa Ruotsin kanssa vuoden kuluessa.

– Kaikki tulevat saamaan tartunnan, me saamme tämän taudin ennemmin tai myöhemmin. Sitä ei voi pysäyttää ja se tulee tappamaan suunnilleen yhtä monta ihmistä asukaslukuun nähden jokaisessa maassa. Mutta meidän täytyy odottaa voidaksemme vertailla kuolinmääriä eri maissa, Giesecke sanoo haastattelussa.

Giesecken mukaan tukahduttaminen vain viivyttää, ei estä taudin leviämistä. Ainoa keino taudin pysäyttämiseen ilman sen leviämistä väestöön on rokotteen keksiminen, mutta siihen voi mennä vuosia. Giesecke myös arvioi DN:lle, ettei rokote edes toimiessaan tarjoa yhtä laajaa immuniteettia kuin taudin sairastamisen kautta saavutettu vastustuskyky.

Haastattelussa Gieseckeltä kysytään, mitä hän ajattelee muiden Pohjoismaiden selvästi Ruotsia alemmista kuolinmääristä. Ruotsissa kuolleita on jo yli 3000, kun Tanskassa menehtyneitä oli torstaihin mennessä 514, Suomessa 255, Norjassa 217 ja Islannissa 10.

– Odottakaa vuosi ja laskekaa sitten, kuinka moni on kuollut. Vasta sitten me tiedämme.

Giesecke kehuu Suomen onnistuneen rajoittamistoimissaan fantastisesti. Hän kertoo keskustelleensa joitakin päiviä sitten THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen kanssa, joka sanoi suuren osan suomalaisista olevan kuitenkin vaarassa saada tartunnan ensi syksynä.

– Hän on myös hyvin huolissaan siitä, mitä tapahtuu kun rajoituksia aletaan purkaa. Silloin ihmisiä kuolee. He tulevat saamaan meidät kiinni, ja sama pätee Tanskaan ja Norjaan, Giesecke sanoo DN:lle.

Lehti on haastatellut juttuunsa myös THL:n tutkimuspäällikköä Arto Palmua, joka sanoo olevansa niinikään huolissaan koronaviruksen toisesta aallosta syksyllä. Palmun mukaan käytäntö on osoittanut, että taudin toinen aalto on väistämätön.

Giesecke vertaa eri maiden rajoitustoimia termostaattiin, jota säätämällä sairastuvien määrää voidaan säädellä ylös tai alas.

– Tässä tilanteessa Suomi tulee olemaan vähintään vuoden ajan. Kovia rajoituksia ja vähän kuolemia nähneet maat tulevat saamaan ne syksyllä, talvella tai ensi vuonna, riippuen siitä, kuinka nopeasti termostaatti on säädetty alas. Monien maiden tämänhetkisellä toimintavavalla ne voivat jatkaa termostaatin säätämistä meidän molempien elämän loppuun saakka, hän heittää.