Sairaanhoitajat ja lääkärit joutuneet väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi ympäri Meksikoa – kolmen hoitajan lohduton kohtalo järkyttää

Kolme naissairaanhoitajaa löytyi kuolleena perjantaina Coahuilan osavaltiosta Pohjois-Meksikosta.

Ruumiissa oli merkkejä kuristamisjäljistä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Viranomaiset tutkivat rikosta, mutta epäillyn teon motiivi ei ole selvä. Hoitohenkilökunta on kuitenkin kohdannut viime aikoina enenemissä määrin väkivaltaa Meksikossa tartuntapelon vuoksi, Reuters kertoo.

Meksikon hallituksen alaisen terveyslaitoksen IMSS:n virkamies Javier Guerrero kuvaili tekoa kolmoismurhaksi. Guerrero sanoi, että se ”tapahtui hetkenä, jolloin hoitohenkilökuntamme on tärkein elementti kohdatessamme terveyskriisin”.

Coahuilan osavaltion oikeusministeri Gerardo Marquez kertoi, että epäiltyjä tekijöitä on saattanut olla kaksi tai kolme, mutta mitään pidätyksiä ei ole tehty. Sairaanhoitajien tarkkaa kuolinaikaa ei toistaiseksi tiedetä.

– Tähän mennessä ei ole todisteita, että tämä olisi tehty heidän työnsä vuoksi. Tämä on erittäin valittavaa yhteiskunnalle – ja toistan osavaltion olevan sitoutunut etsimään syylliset ja tuomaan heidät oikeuden eteen, Marquez kertoi Reutersin mukaan.

Sairaanhoitajien kohtaloa on kuvailtu kolmoismurhaksi.

Siinä missä lähes koko muu maailma on nostanut terveydenhoitohenkilökuntansa jalustalle sankareina pandemian vastaisen taistelun aikana, Meksikossa epidemia on muodostanut suoranaisen väkivallan aallon sairaanhoitajia ja lääkäreitä kohtaan. Asiasta kertoi huhtikuussa esimerkiksi Guardian.

Väkivallantekojen taustalla ovat olleet virheelliset käsitykset ja syytökset siitä, että hoitohenkilökunta levittää koronavirusta.

Guardianin huhtikuun loppupuolella julkaistun artikkelin mukaan ainakin 21 hoitajaa tai lääkäriä on joutunut hyökkäyksen kohteeksi 12 osavaltiossa ympäri Meksikon.

Lehden mukaan hoitajat ovat joutuneet sosiaalisessa mediassa trollien kynsiin. Lääkäreiltä ja hoitajilta on paikoin kielletty pääsy jopa omiin koteihinsa, ravintoloihin ja supermarketteihin. Heitä on myös pakotettu ulos busseista ja metroista.

Guardian kertoo esimerkiksi sairaanhoitaja Sandrasta, joka asuu San Luis Potosín kaupungissa. Sairaanhoitajan Facebook-päivityksen mukaan hänen kimppuunsa hyökkäsi nainen ja kaksi lasta, kun hän käveli ulos eräästä kahvilasta matkallaan töihin.

– Nainen löi minua naamaan ja minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin puolustautua. Päädyimme asvaltille ja yritin puolustaa itseäni, koska kannoin ylpeydellä valkoista univormuani. Mursin kaksi oikean käden sormeani, hän kertoi.

– Mikä sinua vaivaa, Meksiko? Me vain yritämme mennä töihin. Minä välitän sinusta, mutta sinä et minusta. Ei enää hyökkäyksiä hoitohenkilökuntaa kohtaan! sairaanhoitaja kirjoitti.

Meksikon terveysviranomaiset ovat laskeneet koronavirusepidemian huipun osuvan maahan tällä viikolla. Torstaina Meksiko kertoi 1 982:sta uudesta vahvistetusta koronavirustartunnasta ja 257:stä uudesta kuolemasta. Uusia kuolemia raportoitiin torstain aikana enemmän kuin kertaakaan epidemian alkamisen jälkeen.

Yhteensä tartuntoja on vahvistettu massa 29 161 ja kuolemia 2 961. Hallitus on kuitenkin todennut, että tartuntojen todellinen luku on selvästi tätä korkeampi. Myöskään kaikkia kuolemia ei ole saatu laskettua vahvistettuun lukuun.