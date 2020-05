Hiljaisesta koulupojasta kasvoi pelätty diktaattori – tällainen on Kim Jong-unin, (ehkä) 38, uskomaton elämä

Sveitsissä nuoruutensa viettänyt Kim Jong-un rakasti koripalloa ja vitsaili luokkatoveriensa kanssa kuin kuka tahansa ennen nousuaan brutaaliksi diktaattoriksi.

Kun sulkeutunut Pohjois-Korea kertoi nuoren Kim Jong-unin astuneen maan johtoon, odotti moni asioiden muuttuvan. Kim-dynastian kolmannen polven hallitsija nousi valtaan isänsä Kim Jong-ilin menehdyttyä sydänkohtaukseen joulukuussa 2011. Kokemattoman johtajan hallitsemana Pohjois-Korean toivottiin alkavan avautua ja maata vuosikymmeniä hallinneen eliitin menettävän vihdoin otteensa.

Mutta kuten niin monta kertaa aikaisemminkin, olivat Pohjois-Korean diktatuurin loppua ennustaneet väärässä. Pienistä myönnytyksistä huolimatta Kim Jong-unin johtama maa on jatkanut yhtä sulkeutuneella, kovaotteisella ja aggressiivisella linjalla kuin ennenkin. Kimin johdolla maa on laajentanut ydinaseohjelmaansa ja jatkanut länsimaiden ja niiden liittolaisten uhkailua.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-il seurasi juhlatilaisuutta nuorimman poikansa Kim Jong-unin kanssa lokakuussa 2010. Seuraavana vuonna Kim Jong-il kuoli ja Kim Jong-un nousi maan johtoon.

Lännessä asuneen Kimin uskottiin johtavan maataan pehmeämmin ottein, mutta maa onkin mennyt toiseen suuntaan. Kim on raivannut brutaalilla tavalla tieltään vastustajiaan ja jopa omia sukulaisiaan, jotka ovat uhanneet hänen valtaansa. Maasta kantautuneet tiedot ovat kertoneet diktaattorin epäsuosioon päätyneiden teloituksista mitä kauheimmilla tavoilla.

Samaan aikaan Pohjois-Korea on onnistunut pitämään neuvotteluyhteyden auki erityisesti Yhdysvaltojen kanssa, ja Kim on jopa historiallisesti tavannut presidentti Donald Trumpin useaan otteeseen. On kuitenkin ennenaikaista sanoa, johtavatko Yhdysvaltojen tekemät myönnytykset koskaan todelliseen muutokseen Pohjois-Koreassa ja sen vihamielisessä suhteessa länsimaihin.

Kim Jong-ilin ja puoliso Ko Young-heen toinen poika Kim Jong-un syntyi virallisen tiedon mukaan vuonna 1982, mutta hänen tarkasta iästään ei ole varmuutta. Vanhempi veli Kim Jong-chul syntyi vuonna 1981 ja pikkusisko Kim Yo-jong tiettävästi 1987.

Kimin syntyessä Pohjois-Koreaa hallitsi vielä hänen isoisänsä, ”Suuri Johtaja” Kim Il-sung. Tässä vaiheessa vallan periytyminen hänelle ei ollut mitenkään selvä asia. Vanhempi veli Kim Jong-chul olisi perimisjärjestyksen mukaan ollut seuraava hallitsija isänsä jälkeen, mutta pikkuveli nimettiin seuraajaksi pari vuotta ennen Kim Jong-ilin kuolemaa.

Kimin perheen kokkina toimineen japanilaismiehen toimittaman harvinaisen kuvan kerrotaan esittävän nuorta Kim Jong-unia.

Lapsuudessaan ja nuoruudessaan Kim Jong-unin uskotaan asuneen vuosia Sveitsissä sisarustensa ja tätinsä perheen kanssa. Diplomaatin poikana salanimellä esiintyneen Kimin on kerrottu käyneen englanninkielistä koulua Bernin lähellä vuosina 1993-1998. Vuonna 2009 Könizin kunta vahvisti salanimellä Pak-un esiintyneen Kimin käyneen paikallista koulua vuosina 1998–2000.

Entiset luokkatoverit ovat kuvailleet Kimiä melko hyväksi oppilaaksi ja varsin tavallisenoloiseksi pojaksi. Samalla luokalla olleeseen Kimiin tutustunut portugalilaismies kertoo Anna Fifieldin vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassa Loistava toveri Kim Jong Un Kimin olleen hiljainen mutta päättäväinen, ja osanneen tarpeen tulleen ilmaista itseään selkeästi. Luokkatoverit ymmärsivät vasta vuosien päästä pojan olleen Pohjois-Korean tuleva johtaja.

Myöhemmin tutuksi tullut äkkipikainen luonne näkyi esimerkiksi siinä, että Kim saattoi hermostua ystävilleen, jos nämä puhuivat hänen itsensä huonosti hallitsemaan saksaa. Kouluaikanaan Kimin kerrotaan olleen fanaattisesti innostunut koripallosta ja pelanneen sitä usein kotipihallaan. Myös pelatessaan hän käyttäytyi usein aggressiivisesti ja saattoi haukkua vastustajiaan kovasanaisesti.

Kimin elämää tutkineen Anna Fifieldin mukaan kertomuksista ei kuitenkaan piirry kuvaa väkivaltaisesta hullusta, jollaisena moni häntä nykyisin pitää.

– Ne eivät kerro psykopaatista. Ei ole olemassa tarinoita hänestä kiduttamassa kissanpentuja tai muita merkkejä persoonallisuushäiriöstä, Fifield sanoo Japan Timesin haastattelussa.

Pohjois-Korean KCNA-uutistoimiston vuonna 2019 välittämässä kuvassa Kim Jong-un esiintyy naissotilaiden ympäröimänä.

Kimin perhe eli Euroopassa salanimien turvin luksuselämää, johon kuului rentoutumista Välimeren rannalla, laskettelua Alpeilla ja jopa vierailuja Pariisin Disneylandiin. Nuori Kim pukeutui yleensä laadukkaisiin urheiluvaatteisiin ja -kenkiin, esimerkiksi haluttuihin Air Jordan -koripallotossuihin.

Teini-iässä Kim ei ollut monien ikätoveriensa tapaan kiinnostunut juhlimisesta, sosiaalisesta elämästä ja alkoholista. Kontakteja tyttöihin hän entisen luokkatoverin mukaan vältteli viimeiseen saakka.

– Hän oli muiden seuraa välttelevä eikä kertonut mitään henkilökohtaisesta elämästään.

Toinen samalla luokalla ollut taas kuvaili saksalaiselle Welt am Sonntag -lehdelle Kimiä hauskaksi ja sosiaaliseksi.

– Hänellä oli huumorintajua ja hän tuli toimeen kaikkien kanssa, myös oppilaiden jotka tulivat Pohjois-Korean vihollismaista.

Politiikan hän sanoo kuitenkin olleen puheenaiheena tabu koulussa.

Pohjois-Korean televisio esitti kuvan Kim Jong-unista 26. heinäkuuta 2010.

Kimin ollessa 14-vuotias hänen äitinsä sairastui rintasyöpään. Siskonsa lasten kanssa Sveitsissä asunut täti Ko Yong-suk pelkäsi menettävänsä etuoikeutetun asemansa ja päätyi loikkaamaan Yhdysvaltoihin.

Vuonna 2016 Washington Postin haastattelussa täti kuvaili nuoren Kimin elämää Sveitsin-vuosina.

– Asuimme tavallisessa talossa tavallisen perheen tapaan. Kannustin häntä tuomaan ystäviä kotiin, koska halusimme heidän elävän normaalia elämää. Tein lapsille välipalaa, he söivät kakkua ja leikkivät legoilla.

Keväällä 2001 parikymppinen Kim katosi kavereidensa elämästä ja palasi kotimaahansa. Sveitsin-vuodet eivät vaikuta tehneen Kimistä edeltäjiään suopeampaa länsimaita kohtaan. Fifieldin mukaan kokemus saattoi jopa saada hänet vakuuttuneeksi etuoikeutetun hallitsijan statuksen hyvistä puolista.

– Hänen viettämänsä aika Sveitsissä todisti hänelle, että ilman hänen perhettään ja totalitaarista järjestelmää hän ei olisi yhtään mitään.

Pohjois-Koreaan palattuaan Kim Jong-un ja hänen veljensä aloittivat opiskelut isoisänsä mukaan nimetyssä sotilasakatemiassa. Nuorukaisen elämänura alkoi vähitellen johtaa kohti nykyisiä tehtäviä: joidenkin tietojen mukaan hän alkoi osallistua isänsä rinnalla sotavoimien kenttäkatselmuksiin vuodesta 2007 alkaen.

Kim Jong-unin nähtiin itkevän hänen isänsä Kim Jong-ilin hautajaisista välitetyllä videolla joulukuussa 2011.

Kimille ei kertynyt varsinaisesti kokemusta politiikasta tai sotilasjohtamisesta, mutta hän eteni nopeasti molemmilla urilla. Muutamassa vuodessa Kimistä leivottiin neljän tähden kenraali, maata johtavan Korean työväenpuolueen varapuheenjohtaja ja vaikutusvaltaisen keskuskomitean jäsen.

Vuonna 2009 Kim Jong-il ilmoitti nuorimman poikansa seuraajakseen. Kim Jong-unilla vaikutti olevan enemmän luontaista lahjakkuutta maan johtamiseen kuin isoveljellään, joka on myöhemmin keskittynyt lähinnä musiikkiharrastukseensa. Kim Jong-un myös muistutti ulkonäöltään isoisäänsä, joka yhdisti hänet kansan silmissä Suureen Johtajaan.

17. joulukuuta Kim Jong-il kuoli sydänkohtaukseen ja 27-vuotias Kim Jong-un julistautui nopeasti maan johtajaksi. Hän sai suoraan komentoonsa miesvahvuudeltaan maailman neljänneksi suurimmat sotavoimat ja ydinasearsenaalin, jota hän pyrkisi tulevina vuosina kasvattamaan entisestään.

Propagandakuvissa Kim Jong-un esiintyy usein kenraaleidensa ympäröimänä. Hänen oma sotilaskokemuksensa on vähäistä.

Alkuun merkittävää valtaa kulisseissa käyttivät Kimin täti Kim Kyong-hui ja tämän aviomies Jang Song-thaek, jota pidettiin koko maan kakkosjohtajana. Joulukuussa 2013 Kim kuitenkin haetutti Jangin dramaattisesti kesken istunnon, jonka jälkeen sekä Jang että suuri osa hänen sukulaisistaan teloitettiin. Kimin täti katosi vuosien ajaksi julkisuudesta, mutta tämän vuoden tammikuussa hänet kuvattiin Kim Jong-unin ja tämän vaimon kanssa uudenvuodenjuhlassa.

Nuoren diktaattorin raivon uhriksi epäillään joutuneen myös hänen vanhemman velipuolensa Kim Jong-namin, joka surmattiin myrkyttämällä lentoasemalla Malesiassa vuonna 2017. Vuodesta 2003 maanpaossa elänyt Kim Jong-nam oli arvostellut perhettään ja kotimaataan aika-ajoin.

Pohjois-Korean johtajan vaimo Ri Sol-ju on entinen cheerleader ja laulaja. Parilla on tiettävästi kolme lasta.

Kim Jong-un on naimisissa Ri Sol-jun, entisen cheerleaderin ja laulajattaren kanssa. Parilla uskotaan oleva kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2010, 2014 ja 2017.

Hallitsijana Kim on jatkanut isänsä ja isoisänsä linjaa, joka perustuu jatkuvaan vihanpitoon Etelä-Korean ja sen liittolaisen Yhdysvaltojen kanssa. Jatkuva sotatila on oikeuttanut Kimin johtamaan maataan kovalla kädellä ja panostamaan maan valtaviin sotavoimiin ja ydinohjelmaan.

Vuonna 2013 Kimin johtama Pohjois-Korea teki historiansa kolmannen ydinkokeensa, jota on myöhemmin seurannut monta lisää. Maa on myös pyrkinyt kehittämään mannertenvälisen ohjuksen, joka kykenisi kuljettamaan ydinkärkiä. Erityisesti Yhdysvalloissa kehitystä on seurattu huolestuneena.

Pohjois-Korean mediassa Kim Jong-un on esiintynyt isänsä ja isoisänsä tapaan esimerkiksi hevosen selässä.

Kesäkuussa 2018 Kim ja Trump tapasivat Singaporessa maidensa ensimmäisinä johtajina neuvotellakseen Pohjois-Korean ydinohjelman jatkosta. Trump on kehunut keskusteluja menestykseksi, mutta joidenkin arvioiden mukaan Kimin saama propagandavoitto on varsinaisia tuloksia suurempi.

Anna Fifield on sanonut yhä harvemman pohjoiskorealaisen enää uskovan johtajistaan ja maastaan propagandassa kerrottaviin tarinoihin. Tästä huolimatta Kimiin kohdistuva, kaiken kattava henkilökultti on yhtä vahva kuin aiempien hallitsijoiden aikana.

Fifieldin mukaan Kim Jong-unia ei pidä missään nimessä aliarvioida.

– On olemassa taipumus esittää Kim Jong-un sarjakuvien konnaa muistuttavana hahmona, mutta vitsinä kohteleminen aliarvioi häntä. Hän on uhka ulkopuoliselle maailmalle, erityisesti Yhdysvalloille ja Japanille. Hän on uhka hallintonsa korkealle johdolle, vaikka nämä olisivat hänen läheisiä sukulaisiaan. Ja hän on uhka 25 miljoonalle pohjoiskorealaiselle jotka elävät hänen vankilavaltiossaan.