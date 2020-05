5-vuotias lapsi kuoli koronaviruksen aiheuttamaan harvinaiseen tautiin New Yorkissa, lääkärit pelkäävät ”uutta ilmiötä” – ”Jokaisen vanhemman painajainen”

Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomon mukaan samanlaisia oireita on ollut 73 lapsella.

New Yorkissa Yhdysvalloissa 5-vuotias lapsi on kuollut harvinaiseen oireyhtymään, jonka aiheuttajaksi epäillään koronavirusta. Asiasta kertoo New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo Twitter-päivityksessään.

Cuomon mukaan osavaltiossa on havaittu kaikkiaan 73 tapausta, joissa lapsi on sairastunut vakavasti saaden samankaltaisia oireita. Kyseisen sairauden oireet muistuttavat hänen mukaansa Kawasakin taudiksi kutsuttua sairautta tai toksista sokkioireyhtymää.

Perjantaina Cuomo kertoi toimittajille, että viranomaiset selvittävät parhaillaan, onko vastaavia kuolemantapauksia enemmän.

– On jokaisen vanhemman painajainen, että virus saattaakin vahingoittaa omaa lasta, Cuomo totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kawaskin tauti on verisuonitulehdustauti, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisen pullistuman sepelvaltimoissa. Reumaliiton verkkosivujen mukaan taudin oireisiin kuuluvat esimerkiksi kuume, silmien, nielun ja suun limakalvojen punoitus ja turvotus käsissä ja jaloissa.

Japanilaisen lastenlääkärin Tomisaku Kawasakin mukaan nimetty tauti on harvinainen mutta lukeutuu silti lapsuusiän yleisimpiin verisuonitulehdustauteihin. Tavallisesti alle 5-vuotiailla lapsilla havaittavan taudin aiheuttajaksi on epäilty bakteeri- tai virusinfektiota.

Koronaviruksen aiheuttaman covid-19-sairauden on havaittu olevan erittäin harvinainen lapsilla, joilla ei ole perussairauksia. Valtaosa tautiin vakavasti sairastuneista ja siihen kuolleista on ollut yli 70-vuotiaita.

Vakavia koronavirustapauksia ja siihen liittyvä kuolemia on kuitenkin havaittu myös lapsilla. Perjantaina brittiläinen Sky News kertoi kuuden viikon ikäisen vauvan kuolleen koronavirukseen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Britannian kansallinen terveyspalvelu varoitti jo viime kuussa koronavirustartunnan saaneiden pienten lasten voivan saada ”päällekkäisiä oireita, jotka muistuttavat toksista sokkioireyhtymää ja poikkeavaa Kawasakin tautia.” Myös Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa tunnetaan useita samanlaisia tapauksia.

Vaikka virallista yhteyttä koronaviruksen ja oireyhtymän välillä ei ole todettu, selvittävät tutkijan niiden yhteyttä toisiinsa. Aiemmin tällä viikolla lääketieteellisessä The Lancet -tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa brittilääkärit kuvailivat kahdeksaa samankaltaista tapausta Lontoon alueella. Lääkärien mukaan kyseessä voisi olla ”uusi ilmiö”, joka voi koskettaa aiemmin oireettomia lapsia.

Cuomon mukaan vahvistettu yhteys covid-19-sairauden ja Kawasakin taudin välillä olisi huolestuttava asia.

– Tämä olisi todella tuskallinen uutinen ja tarkoittaisi kokonaan uuden luvun alkamista, Cuomo totesi.