Ruotsin kiistelty koronajohtaja Tegnell kritisoi Suomen taktiikkaa: Suomi ei valmis toiseen aaltoon syksyllä

Ruotsin valtionepidemiologi epäilee Suomen koronastrategiaa Finacial Timesin haastattelussa.

Ruotsi tulee hyötymään vähäisempiin rajoituksiin perustuneesta koronastrategiastaan syksyllä, kun taas Suomessa syksyllä mahdollisesti iskeä taudin toinen aalto voi olla vaikeampi, sanoo Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell brittiläisen Financial Timesin haastattelussa.

– Syksyllä tulee olemaan toinen aalto. Ruotsissa immuniteetin taso tulee oleman korkea ja tapausten määrä todennäköisesti melko alhainen, Tegnell arvioi.

– Mutta Suomella tulee olemaan hyvin alhainen immuniteetin taso. Joutuuko Suomi sulkemaan yhteiskuntansa taas täydellisesti? hän kysyy haastattelussa.

Lehti kutsuu Tegnelliä Ruotsin kiistellyn koronalinjauksen arkkitehdiksi, jonka ansiosta Ruotsi on päätynyt pitämään esimerkiksi useimmat koulut ja ravintolat toiminnassa koronakriisin aikana. Samaan aikaan Ruotsissa koronaan kuolleiden määrä on ollut moninkertainen moniin muihin maihin, esimerkiksi Suomeen verrattuna: Ruotsissa kuolleita on jo yli 3000, Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tähän mennessä alle tuhat.

Ruotsin koronalukuja on usein verrattu juuri Suomeen maiden samankaltaisuuden vuoksi, josta syytä Tegnell lieneekin ottanut esimerkiksi juuri Suomen tilanteen. Tegnell on selittänyt maansa korkeita kuolinlukuja sillä, että Ruotsissa virus on pääsyt leviämään vanhusten hoitokodeissa laajemmin kuin muualla.

Tegnellin johdolla Ruotsi on pyrkinyt saavuttamaan väestölleen nopeasti niin sanotun laumaimmuniteetin, joka syntyy kun riittävän moni saa virustartunnan ja kehittää sitä kautta virukselle vastustuskyvyn. Näin ollen he eivät enää sairastu viruksen aiheuttamaan tautiin tai levitä virusta eteenpäin.

Maiden toiminta koronakriisissä on poikennut merkittävästi toisistaan, vaikka viime aikoina Suomi on alkanut siirtyä jossain määrin kohti Ruotsin mallia. Suomessa viranomaiset ovat puhuneet hybridistrategiasta, jossa koronarajoituksia ryhdytään purkamaan varovasti ja hallitusti. Samalla pyritään lisäämään tautitapausten testaamista ja tartuntojen jäljittämistä.

Tegnellin mukaan parhaassakin tapauksessa koronarokotteen käyttöön saamisessa kestää todennäköisesti vielä vuosia. Väestön immuniteetin saavuttaminen on tärkeää, sillä yhteiskunnan kiinni pitäminen vuosien ajan ei ole mahdollista.

– On iso virhe vain istua ja sanoa että meidän pitäisi vain odottaa rokotetta. Siinä tulee kestämään paljon kauemmin kuin me luulemme. Ja lopulta emme tiedä kuinka hyvä rokote tulee olemaan. Tämä on toinen syy kestävälle toimintatavalle, Tegnell toteaa Financial Timesille.