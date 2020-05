Yhdysvallat julkaisi karmeat luvut: 20 miljoonaa menetti työnsä kuukaudessa

Mies seisoi suljetun työllisyysviraston edustalla New Yorkissa 7. toukokuuta.

Presidentti Donald Trumpin mukaan työttömyyden hurja nousu ei ollut yllätys.

Yhdysvalloissa maan hallinto on julkaissut hutikuun työllisyysluvut, joiden mukaan maan työttömyys on enemmän kuin kolminkertaistunut kuukauden aikana. Maan työttömyys nousi kuukauden aikana 14,7 prosenttiin, joka on enemmän kuin koskaan 1930-luvun suuren laman jälkeen. Huhtikuun aikana yli 20 miljoonaa amerikkalaista menetti työnsä koronakriisin keskellä.

Vielä maaliskuussa työttömyys oli vain 4,4 prosenttia ja kaksi kuukautta sitten 3,5 prosenttia, joka oli pienin luku viimeiseen 50 vuoteen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Presidentti Donald Trump vähätteli tuoreeltaan työttömyyden hurjaa nousua sanomalla sen olleen odotettua.

– Se oli täysin odotettavissa, tämä ei ole yllättävää, Trump kommentoi Fox News -kanavalla heti lukujen julkaisemisen jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.