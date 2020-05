Kirjeenvaihtajan kommentti: New Yorkissa vain moukka ei käytä suojamaskia – Suomeenkin pitäisi määrätä maskipakko

New Yorkin osavaltio määräsi että maski on oltava kasvoilla kaikilla julkisilla paikoilla, mikäli on mahdollisuus joutua alle kuuden jalan (180 sentin) päähän toisista ihmisistä.

Ainoa järkevä peruste maskittomuudelle on se, että viruksen halutaan leviävän, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Moni asia Amerikassa näyttää Suomesta katsottuna omituiselta. Voin kertoa, että osa niistä näyttää omituisilta Atlantin ylityksen jälkeenkin. Esimerkiksi liikennemerkkejä on vaikea seurata, kun ne ovat symboleiden sijasta usein tekstiä.

Mutta on Suomessakin Amerikasta katsottuna omituisia asioita. Yksi niistä on epäilevä suhtautuminen suojamaskeihin, joilla todistetusti voidaan estää koronaviruksen leviäminen.

Itse laitoin maskin ensimmäistä kertaa kasvoilleni, kun vierailin kuukausi sitten New Yorkin keskustassa. Tein sen nettivideon ohjeen mukaan vanhasta t-paidasta ja kahdesta hiuslenkistä. Näyttihän se typerältä, mutta sosiaalinen paine maskin käytön puolesta oli silloin jo suuri. Olisin ollut moukka, jos en olisi käyttänyt maskia maailman koronapääkaupungissa.

Bronxilaisessa apteekissa myytiin oikeita kirurginmaskeja kahden dollarin kappalehintaan. Ostin kymmenen. Pian niille tulikin käyttöä, sillä kotiosavaltioni New Jersey määräsi, että ruokakauppoihin ei saa mennä ilman maskia kasvoillaan.

New Yorkin osavaltio pisti astetta paremmaksi ja määräsi että maski on oltava kasvoilla kaikilla julkisilla paikoilla, mikäli on mahdollisuus joutua alle kuuden jalan (180 sentin) päähän toisista ihmisistä. Määräyksen jälkeen tartunnat ovat New Yorkissa laskeneet rajusti – toki monen asian summana.

Mutta mitä tekee Suomi? Odottaa, odottaa ja aloittaa sitten asiasta selvityksen, jonka kerrottiin aluksi valmistuvan kahdessa kuukaudessa. Pilkan ja hämmennyksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö lupasi nopeuttaa aikataulua ja saada selvityksen valmiiksi jo toukokuussa.

Kuten lääkintöneuvos Heikki Pälve Facebookissa totesi, selvitys voisi olla valmis minuutissa.

– Influenssaan liittyen on osoitettu 80%:n alenema tartuttavuudesta maskia käytettäessä, Pälve kirjoitti.

– Maailman johtavat lääketieteelliset lehdet Lancet, Jama, BMA ovat ottaneet kantaa maskien puolesta.

Vapaaehtoisuuteen on tässä asiassa turha luottaa. Suomalaiset ovat nolostelun kärkikansa. Kriittinen massa ei kehtaa käyttää maskeja ennen kuin valtiovalta määrää. Sen jälkeen suomalaiset kyllä tottelevat kiltisti.

Suomen olisi pikaisesti säädettävä laki, jonka mukaan maskeja on toistaiseksi pakko käyttää kaupoissa ja julkisissa liikennevälineissä. Maskin ei tarvitse olla ammattilaistasoa. New Jerseyssä ja New Yorkissa riittää esimerkiksi kasvojen eteen nostettu huivi. Sekin vähentää pisaratartuntoja merkittävästi.

Kauppareissu maski kasvoilla ei ole kovin suuri riesa, kun tietää vähentävänsä viruksen leviämistä.

Ainoa järkevä peruste maskittomuudelle on se, että viruksen halutaan leviävän. Onko se Suomen linja? Atlantin tältä puolelta katsottuna hallituksen ja THL:n suuntamerkkejä on juuri nyt hieman vaikea tulkita.