Ruotsin koronakuolleiden määrä nousi reilusti yli sadalla

Uusia kuolemantapauksia ilmeni vuorokaudessa 135.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttaminen kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa 135:llä. Lisäys on selvästi suurempi kuin aiempina päivinä tällä viikolla.

Yhteensä kuolleita on Ruotsissa rekisteröity epidemian alusta saakka nyt 3 175. Väkilukuun suhteutettuna kuolemantapauksia on nyt 314 miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 47.

Ruotsissa myönteisenä merkkinä kerrottiin siitä, että tehohoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä laski ensi kertaa noin kuukauteen alle 500:n. Suomessa tehohoidettavia koronapotilaita on tällä hetkellä alle 50.