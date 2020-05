Baarien, ravintolojen ja konserttisalien avaamista suunnitellaan vasta elokuussa.

Tanskassa ostoskeskukset saavat avata ovensa maanantaina. Ravintolat, kirkot ja 11–15-vuotiaiden koulut avautuvat viikkoa myöhemmin ja museot, elokuvateatterit, ulkohuvipuistot sekä eläintarhat 8. kesäkuuta, kertoivat viranomaiset perjantaina.

Myös julkisia kokoontumisia koskevia rajoituksia aiotaan lieventää. Nykyisellään vain alle kymmenen ihmisen kokoontumiset ovat sallittuja, mutta sääntö lievenee 30–50 ihmiseen tapahtumasta riippuen.

Baarien, ravintoloiden ja pienten konserttisalien avaamista suunnitellaan vasta elokuussa.

Etätöissä ahkeroineet tanskalaiset voivat niin ikään palata työpaikoilleen heti, kun sosiaalista etäisyyttä ja hygieniaa koskevat määräykset täyttyvät.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan maan parlamentti on tietoinen siitä, että rajoitusten lieventäminen voi johtaa tartuntojen määrän kasvuun.

Tanskassa on Worldometer-tilastosivuston mukaan todettu yli 10 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tautiin on kuollut 514 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Tanskassa on kuollut 89 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 46.