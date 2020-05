Virustaistelu on onnistunut hyvin, mutta talous yskii silti pahasti.

Australian hallitus julkisti perjantaina suunnitelman, jonka myötä liki kaikki koronaviruspandemian vuoksi annetut rajoitukset poistetaan maasta heinäkuun loppuun mennessä.

Liittovaltion hallinto on laatinut puitesuunnitelman, jonka tarkempi toteutus jää osavaltioiden ja territorioiden huoleksi.

Suunnitelma on kolmivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa sallitaan kymmenen hengen kokoontumiset, toisessa 20 hengen kokoontumiset ja viimeisessä, heinäkuussa alkavassa vaiheessa sadan henkilön kokoontumiset. Samalla kaikki yritykset avautuvat vähitellen.

– Maailmassa ei ole tällä hetkellä kovinkaan montaa maata, joka pystyisi hahmottelemaan tällaisen suunnitelman, ylpeili pääministeri Scott Morrison.

Australian koronaviruksen vastainen taistelu on ollut menestyksekästä. Maassa on todettu vajaat 7 000 tartuntaa ja viruksen seurauksena on kuollut 97 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut neljä ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 46.

Taloudellinen hinta on kuitenkin ollut kova: hallituksen lukujen mukaan yli miljoonaa ihmistä on jäänyt työttömäksi ja rajoitusten seurauksena taloudesta katoaa joka viikko tappioina liki 2,5 miljardia dollaria.