Tässä ovat torstain käänteet koronatilanteessa Suomessa ja maailmalla

Ministereitä saattanut altistua koronavirukselle, kotihälytysten määrä kasvanut koronakriisin aikana, Trump jatkaa Kiinan haukkumista.

Ministerit Tuula Haatainen (sd) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas) ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle. Kaksi altistunutta ministeriä siirtyy karanteeniin, ja muut ministerit jäävät loppuviikoksi etätöihin.

Hallitus ei anna tarkempia tietoja missä tilaisuudessa Haatainen ja Pekonen ovat toissa päivänä tiistaina mahdollisesti altistuneet koronalle. Tilaisuutta ja altistunutta henkilöä ei kerrota yksityisyydensuojan vuoksi.

Suomessa kohtalaisesti hengityssuojaimia, mutta heikosti suojavaatteita

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön on tällä hetkellä kohtalaisesti kirurgisia suu-nenäsuojaimia mutta heikosti suojavaatteita. Myös hengityssuojaimia on kohtalaisesti. Suojakäsineiden osalta tilanne on hyvä ja suojavisiirien osalta peräti erinomainen.

Asia käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta arviosta.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on hankkinut suojavälineitä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tekemien tukipyyntöjen perusteella.

HVK teki hallitukselle selvityksen Suomen suojavälinetilanteesta ennen hallituksen neuvotteluja.

Suomi on valmis vetämään uudestaan koronahätäjarrua

Hallitus on höllentämässä asteittain koronaepidemian vuoksi asetettuja rajoituksia. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus on kuitenkin valmis tekemään korjausliikkeitä, jos tautitilanne pahenee nopeasti.

Terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, THL.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan tällaisen tilanteen määrittelyssä voidaan käyttää monia mittareita.

– Tärkein on tehohoitopotilaiden määrä. On selvää, että hälytyskellot soivat, jos tauti lähtee leviämään hirveää vauhtia. Varmaan otettaisiin käyttöön osa niistä toimista, joista ollaan nyt luopumassa, Salminen sanoo.

MTV: Kasvomaskeja koskeva selvitys valmistuukin toukokuun aikana

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) maanantaina hallituksen infossa kertoma hanke kasvomaskeja koskevasta selvityksestä etenee alkuperäistä aikataulua nopeammin.

MTV:n tietojen mukaan selvitys pyritään saamaan valmiiksi jo toukokuun aikana, vaikka aiemmin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila on viestittänyt sen valmistuvan vasta kesäkuun loppupuolella. Varhila vahvisti aikataulun muutoksen MTV:lle torstaiaamuna.

– Pyrimme toukokuun aikatauluun, sillä Martti Hetemäen jälkihoitoryhmän loppuraportti valmistuu silloin ja tämä olisi hyvä syytä käsitellä siinä yhteydessä, Varhila sanoi.

Varhila kertoi myös, mikä on parissa päivässä muuttunut.

– Kiristämme toimeksiannon aikataulua, selvitettäviä asioita ja teemme vain sen. Toinen kysymys on selvityksen perusteella tehtävät päätökset, joka ei sinällään liity selvitykseen vaan on toista prosessia.

Suomessa ei ole toistaiseksi määrätty kasvomaskien käyttöpakkoa yleisillä paikoilla liikuttaessa.

Poliisin kotihälytyksissä hurja kasvu korona-aikana

Poliisi pelkää, että kun koulut ensi viikolla alkavat, alkavat paljastua myös perheiden piilossa pysyneet väkivaltatapaukset.

Samaan aikaan kun ihmiset ovat pysytelleet koronan vuoksi tavallista enemmän kotona, poliisin kotihälytysten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Lisäystä on viikosta riippuen ollut 30–70 prosenttia.

Pääsiäisen alusviikko oli korona-ajan vilkkain. Silloin poliisi hälytettiin koteihin yli 2 200 kertaa, eli keskimäärin viiden minuutin välein.

Väkivaltarikostorjunnasta vastaava poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta kuitenkin iloitsee, ettei perheväkivaltatapausten määrä ole suhteessa kasvanut, vaikka kotihälytyksiä on normaalia enemmän.

– On ilman muuta hyvä uutinen, etteivät väkivaltatehtävät ole nousseet samassa suhteessa kuin kotikeikat.

Matkustajia kuvattuna Bangkokin Don Muang -lentoasemalla 1. toukokuuta.

YK: Matkailu vähenee jopa 80 prosenttia koronan vuoksi tänä vuonna

Turistien määrä kuluvana vuonna laskee jopa 80 prosenttia koronaviruspandemian vuoksi, kertoo YK:n alainen Maailman turismijärjestö.

Järjestö hilasi ennustettaan huomattavasti ylöspäin, sillä edellisessä arviossaan se arvioi matkailun vähenevän maksimissaan 30 prosenttia.

Turistien määrä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laski 22 prosenttia. Maanosista eniten kärsivät Aasia ja Eurooppa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Trump jatkoi Kiinan ryöpyttämistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkanut hyökkäystään Kiinaa vastaan koronaviruksen vuoksi. Trumpin mukaan koronapandemia on pahempi hyökkäys Yhdysvaltoja vastaan kuin Pearl Harborin tapahtumat toisen maailmansodan aikana tai syyskuun 11. päivän terrori-iskut vuonna 2001.

– Sitä ei olisi pitänyt tapahtua. Se olisi voitu pysäyttää lähtöpaikassaan. Se olisi voitu pysäyttää Kiinassa. Tämä todella on pahin hyökkäys koskaan: pahempi kuin World Trade Center, pahempi kuin Pearl Harbor, Trump vuodatti toimittajille.

Japanilaisten hyökkäys Pearl Harborin laivastotukikohtaan vuonna 1941 veti amerikkalaiset mukaan toiseen maailmansotaan. WTC-torneihin tehty terrori-isku puolestaan tappoi liki 3 000 ihmistä ja poiki yhä jatkuvan terrorismin vastaisen sodan.

Koronaviruksen seurauksena on kuollut yli 73 000 amerikkalaista, ja määrän arvellaan nousevan yli sataan tuhanteen kuluvan kuukauden loppuun mennessä.