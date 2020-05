Pääministeri Löfven haluaa komitean selvittämään epidemian hoitoa, mutta vasta myöhemmin.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamien kuolonuhrien määrä on noussut yli 3 000:een. Eilisen jälkeen uusia kuolemantapauksia on kirjattu 99. Covid-19-tautiin on nyt Ruotsissa kuollut 3 040 ihmistä.

Suhteessa väkilukuun kuolleita on nyt miljoonaa asukasta kohden 301. Suomessa vastaava luku on 46.

Koronatartuntoja on Ruotsissa vahvistettu reilut 24 600. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan yhä suurempi osa näistä on peräisin sairaanhoidosta, missä henkilökuntaa testataan nyt aiempaa laajemmin.

Pääministeri Stefan Löfven haluaa hallituksen asettavan erityisen komitean selvittämään koronaepidemian kulkua sekä viranomaisten ja poliitikkojen sen aikana tekemiä toimenpiteitä. Myös muut valtiopäiväpuolueet pääsevät hänen mukaansa vaikuttamaan komitean työhön.

Löfven kuitenkin korosti, että selvitysryhmän perustamisen aika ei ole nyt vaan vasta kun epidemia on ohi.

– Meidän täytyy pohtia ja tehdä johtopäätöksiä siitä, miten tämä on vaikuttanut ja mitä meidän pitäisi tehdä yhteiskunnan vahvistamiseksi, Löfven sanoi.