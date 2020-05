Venäjällä on todettu jo yli 170 000 koronatartuntaa.

Venäjällä on todettu yli 11 200 uutta koronavirustartuntaa, mikä on jälleen uusi ennätys päivittäisten tartuntojen määrässä, kertoo Moscow Times.

Yhteensä Venäjällä on todettu yli 177 000 tartuntaa.

Vuorokauden aikana covid 19 -tautiin on kuollut Venäjällä 88 ihmistä. Yhteensä kuolleita on 1 625. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 11 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suomessa vastaava luku oli eilen 45.