Mikä on totuus koronaviruksen alkuperästä? – tämä tiedetään Kiinan mystisestä viruslaboratoriosta

Tutkimustieto ei tue Yhdysvaltojen väitettä, jonka mukaan koronavirus olisi lähtöisin kiinalaisesta tutkimuslaitoksesta.

Yhdysvallat ja Kiina ovat ajautuneet koko ajan kovempisanaiseksi muuttuvaan väittelyyn koronaviruksen alkuperästä ja viruksen aiheuttaneen kriisin hoitamisesta. Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin ja ulkoministeri Mike Pompeon johdolla syyttänyt Kiinaa kriisin aiheuttamisesta ja esittänyt viruksella olevan yhteys kiinalaiseen laboratorioon.

Trumpin ja Pompeon mukaan Yhdysvalloilla olisi todisteita, joiden mukaan virus olisi lähtöisin Wuhanissa sijaitsevasta laboratoriosta. Amerikkalaiset tutkijat ja Yhdysvaltojen omat tiedusteluelimet ovat todenneet, ettei todisteita yhteydestä laboratorioon ole ainakaan toistaiseksi löydetty. Myös esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO on todennut tutkimuksen viittaavan siihen, että virus olisi lähtöisin kiinalaiselta eläintorilta.

Kiistan kuluessa osapuolten käyttämä kieli on muuttunut kovemmaksi. Sunnuntaina Pompeo sanoi että viruksen lähdöstä laboratoriosta on olemassa ”valtava määrä todisteita”. Kiina vastasi keskiviikkona syyttämällä Yhdysvaltoja mustamaalauskampanjasta ja Pompeoa valehtelusta.

– Tämä asia tulisi jättää tieteilijöiden ja lääketieteen ammattilaisten hoidettavaksi eikä poliitikkojen, jotka valehtelevat omien kotimaan poliittisten tavoitteidensa vuoksi, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kiinalaismediassa Yhdysvaltojen arvostelu on ollut vieläkin rajumpaa. CNN kertoo, että valtiollisella CCTV-kanavalla Pompeoa on nimitetty ”pahaksi” ja ”mielenvikaiseksi”. Hallitsevan kommunistipuolueen tukema The Global Times -sanomalehti taas kirjoittaa Pompeon menettäneen moraalisen kompassinsa.

Korkean P4-tautiluokituksen laboratorio Wuhanin virusinstituutissa Kiinassa.

Samana päivänä Pompeo jatkoi Kiinan arvostelemista sanomalla, että maa olisi voinut estää satojentuhansien ihmisten hengen olemalla avoimempi koronaviruksen vastaisissa toimissaan.

– Kiina olisi voinut estää maailman ajautumisen globaaliin taloudelliseen alavireeseen. Heillä oli mahdollisuus valita, mutta sen sijaan Kiina peitteli viruksen leviämistä Wuhanista, Pompeo totesi Reutersin mukaan.

Laboratorio ja ”Kiinan lepakkonainen” väitteiden keskiössä

Salaliittoteoriat Wuhanissa sijaitsevasta laboratoriosta ovat levinneet verkossa jo alkuvuodesta lähtien. Laboratorio sijaitsee Wuhanin virusinstituutissa, jonka toiminnasta vastaa valtiollinen Kiinan tiedeakatemia. Laitos sijaitsee vain reilun kymmenen kilometrin päässä eläintorilta, johon useilla ensimmäisillä covid-19-potilailla oli yhteys.

Wuhanin virusinstituutti kuuluu harvoihin tutkimuslaitoksiin maailmassa, jolla on lupa käsitellä laboratoriossaan herkästi tarttuvia ja tappavia taudinaiheuttajia – kuten viruksia, joita vastaan ei ole keksitty lääkettä. Laboratoriolla on mikrobien vaarallisuuteen perustuvassa, neljäportaisessa asteikossa korkein, BSL-4-luokitus.

Wuhanissa sijaitseva laboratorio rakennettiin vuosina 2002 ja 2003 Kiinassa ja muualla Aasiassa levinneen SARS-epidemian seurauksena. Tarkoituksena oli tunnistaa ja tutkia vaarallisia taudinaiheuttajia ja kehittää niille lääkkeitä ja rokotteita. Ranskan tuella rakennettu laboratorio valmistui vuonna 2014 ja aloitti täyden toimintansa vuonna 2018.

Laitoksen päävirologina toimii ”Kiinan lepakkonaiseksi” joskus kutsuttu Shi Zhengli, joka tunnetaan lepakkoluoliin suuntautuneista viruksenetsintäretkistään. Shi vetämä tutkijaryhmä on tutkinut myös useita lepakoista lähtöisin olevia koronaviruksia, joka on ruokkinut salaliittoteoreetikkojen mielikuvitusta.

Shin ryhmä on tutkinut myös covid-19-tautia aiheuttavaa koronavirusta ja kertonut sen geeniperimän olevan 96-prosenttisesti identtinen tutkijoidensa Yunnanin provinssista Etelä-Kiinasta löytämän viruksen kanssa. Tieto on antanut monille syitä epäillä viruksen voineen olla ihmisen modifioima ja lähteä leviämään laboratoriosta.

Wuhanin virusinstituutissa työskentelevä Shi Zhengli on ollut koronavirukseen liittyvien salaliittoteorioiden keskiössä.

Shi on vakuuttanut olevansa varma, ettei hänen tutkimuksillaan ole tekemistä covid-19-koronaviruksen kanssa. Julkisuudessa on kuitenkin käyty keskustelua tutkimuslaitoksen turvatoimien riittävyydestä. Huhtikuun puolivälissä amerikkalaislehti Washington Post uutisoi Yhdysvaltojen diplomaattisähkeistä, joissa varoiteltiin kyseisen laitoksen turvallisuuspuutteista.

Tutkijoilta vähän tukea laboratorioteorialle

Turvallisuuspuutteisiin liittyvistä väitteistä, salaliittoteorioista ja Yhdysvaltojen syytöksistä huolimatta maailman tutkijayhteisö on tukenut varsin yksimielisesti teoriaa, jonka mukaan covid-19-sairautta aiheuttava koronavirus olisi lähtöisin Wuhanissa sijaitsevalta eläintorilta. Myös aiempien SARS- ja lintuinfluenssavirusten uskotaan syntyneen samanlaisissa paikoissa.

Kiinan pahamaineisilla toreilla kaupitellaan monenlaisia kotieläimiä ja villieläimiä sekaisin epähygieenisissä olosuhteissa, jolloin viruksella on mahdollisuus päästä leviämään lajista toiseen ja muuntautua vaaralliseen muotoon. Covid-19-koronaviruksen uskotaan levinneen ihmisiin lepakosta jonkun toisen eläimen – mahdollisesti Kiinassa luvattomasti kaupitellun muurahaiskävyn – välityksellä.

Yhdysvaltojen johtava virusasiantuntija Anthony Fauci pitää teoriaa viruksen luonnollisesta synnystä uskottavampana.

Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut Yhdysvaltojen väitteitä viruksen alkuperästä ”arvailuiksi”. Jopa Trumpin johtavana virusasiantuntijana toimiva epidemiologi Anthony Fauci sanoi National Geographic -lehden haastattelussa, että kaikki toistaiseksi kerätty todistusaineisto viittaa voimakkaasti siihen, että virus on luonnollista alkuperää.

Australialainen Daily Telegraph -lehti väitti viikonloppuna Yhdysvaltojen, Britannian, Australian, Uuden-Seelannin ja Kanadan muodostavan Five Eyes -tiedusteluyhteisön tutkivan mahdollisuutta, että virus olisi peräisin laboratoriosta. Sittemmin muiden lehtien haastattelemat tiedustelulähteet ovat todenneet, ettei teorialle ole löytynyt perusteita. Myös Australian pääministeri vahvisti saman julkisuudessa.

Helmikuussa lääketieteellinen julkaisu The Lancet julkaisi tartuntatautialan asiantuntijoiden kirjeen, jossa tieteellisen tutkimuksen sanotaan tukevan ylivoimaisesti teoriaa, jonka mukaan virus olisi syntynyt luonnossa.