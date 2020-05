Koronavirustartunnasta toipunut Britannian pääministeri vastaa parlamentin kysymyksiin.

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi maaliskuussa sairastuneensa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Hän ehti olla viikon eristyksissä, kunnes joutui sairaalahoitoon. Tehohoitoon hänet siirrettiin vuorokauden päästä sairaalaan saapumisesta ja tehohoitoa kesti kolme päivää.

– En ollut kovin hyvässä kunnossa ja olin tietoinen, että hätäsuunnitelma oli olemassa. Lääkäreillä oli kaikenlaisia järjestelyjä siltä varalta, että kaikki menisi pahasti pieleen.

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut Euroopan korkeimmaksi, kertoi brittilehti Guardian tiistaina.

Noin 66,6 miljoonan asukkaan maassa on kuollut virukseen yli 32 000 ihmistä. Maa on ohittanut kuolleiden määrässä koronaviruksen pahasti runtelemat Espanjan ja Italian. Vahvistettuja tartuntoja on yli 190 500.