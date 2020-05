Main ContentPlaceholder

NYT: Kymmeniä lapsia sairastunut vakavasti Yhdysvalloissa – lääkäreiden mukaan mystinen tauti liittyy koronavirukseen

New Yorkin alueella on havaittu uusi koronavirukseen liittyvä tauti, joka iskee lapsiin. Arkistokuva.

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Useita lapsia on joutunut tehohoitoon vielä tunnistamattoman taudin vuoksi Yhdysvalloissa, kertoo New York Times. Tapauksia on todettu myös Euroopassa.