Kysymys koulujen avaamisesta on kuuma peruna maailmalla.

Tuoreiden tutkimusten mukaan lapset voivat levittää koronavirusta, vaikka heillä on usein vain lieviä oireita tai ei oireita ollenkaan, New York Times uutisoi. Lasten kyky levittää tautia on maailmalla kuuma peruna, sillä koronaviruksen takia käyttöön otettujen rajoitusten purkaminen on useassa maassa aloitettu päiväkotien ja koulujen avaamisesta.

Amerikkalaislehden jutussa mainitaan Suomi, Israel, Ranska, Saksa, Hollanti ja Britannia esimerkkeinä maista, joissa on jo avattu koulut tai niin ollaan tekemässä lähiaikoina. Lehden mukaan joissain maissa tarttuvuusluku on pudonnut niin matalaksi, että koulujen avaamisesta johtuva riski voidaan ottaa. Suomessa tarttuvuusluku on 0,8 eli yksi tartunnan saanut henkilö tartuttaa keskimäärin alle yhden.

Viime viikolla Science-lehdessä julkaistiin Kiinassa tehty tutkimus koskien lasten kykyä levittää virusta. Tutkijoiden mukaan 0–14-vuotiaat lapset eivät ole yhtä alttiita koronavirustartunnalle kuin aikuiset. Koulujen ollessa auki lapsilla on kuitenkin noin kolme kertaa enemmän kontakteja kuin aikuisilla ja kolme kertaa enemmän mahdollisuuksia saada tartunta.

Tutkijoiden mukaan Kiinassa epidemian aikana käyttöön otetut rajoitustoimet koskien sosiaalista eristäytymistä olivat riittäviä saamaan virusepidemia hallintaan. Koulujen sulkeminen ei yksin riitä kontrolloimaan epidemiaa, mutta se voisi pienentää tautihuipun tartuntojen määrää 40–60 prosenttia ja viivästyttää epidemiaa.

Toisen Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronavirustartunnan saaneilla lapsilla on yhtä paljon virusta kuin aikuisilla ja joskus enemmän, joten heitä pidetään yhtä tartuttavina kuin aikuisiakin.

Saksalaistutkijat analysoivat 47 lasta, jotka olivat 1–11-vuotiaita. 15 lapsella oli muita terveydellisiä ongelmia tai he joutuivat sairaalaan, mutta muut olivat pääosin oireettomia. Tutkimuksen mukaan oireettomilla lapsilla oli yhtä paljon virusta tai jopa enemmän kuin oireellisilla lapsilla ja aikuisilla.

– Joten olen hieman vastentahtoinen suosittelemaan hyvillä mielin poliitikoille, että voimme avata päiväkodit ja koulut, virologi Christian Drosten sanoi.

Toisaalta useissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, etteivät lapset levittäisi virusta yhtä paljon kuin aikuiset, Science sanoo.

Ristiriitaiset tutkimustulokset kertovat, että lasten kyky levittää uutta koronavirusta on vielä epäselvä. Koulujen avaaminen jakaa asiantuntijoiden mielipiteitä – vaikka koulujen avaaminen nähdään tärkeänä lasten koulutuksen ja mielenterveyden kannalta, joidenkin mielestä viruksen leviämisen riski on liian iso.

– Olemassa olevan datan perusteella on todella vaarallista avata kouluja ja päiväkoteja tällä hetkellä, Trentossa, Italiassa työskentelevä epidemiologi Marco Ajelli sanoo.

Harvardin epidemiologi Bill Hanage on samoilla linjoilla.

– Oletukset siitä, etteivät lapset ole mukana epidemiologiassa, koska he eivät itse saa vakavaa sairautta, ovat sellaisia oletuksia, jotka pitäisi todella kyseenalaistaa pandemian aikana.

– Koska jos oletus on väärä, sillä on aika katastrofaaliset seuraukset.