Suurimmalla osalla sairastuneista on todettu koronavirustartunta tai vasta-aineita, jotka kertovat aiemmasta tartunnasta.

Myös Yhdysvalloissa on havaittu lapsilla mystistä oireyhtymää, jonka epäillään liittyvän koronavirukseen, New York Times uutisoi. Lehden mukaan New Yorkissa 15 lapsella on ollut toksiseen shokkioireyhtymään ja harvinaisempaan Kawasakin tautiin viittaavia oireita. Oireyhtymää ja sen syntyä ei täysin vielä ymmärretä.

Sairastuneet lapset ovat olleet 2–15-vuotiaita. Heistä suurimmalla osalla, joskaan ei kaikilla, on todettu koronavirustartunta tai vasta-ainetesti on kertonut aiemmasta tartunnasta.

Lapset tarvitsivat sairaalahoitoa, mutta yksikään heistä ei kuollut. Viisi tarvitsi kuitenkin hengityskonetta.

Useimmilla lapsista oli kuumetta ja monilla oli ihottumaa, oksentelua ja ripulia.

New Yorkin kaupungin johtava terveydestä vastaava virkamies Oxiris Barbot kehotti vanhempia soittamaan heti lääkärille, jos lapsella on mystisen oireyhtymän oireita. Myös terveydenhuollon henkilökuntaa pyydettiin ottamaan yhteyttä.

– Vaikka tämän oireyhtymän suhdetta covid-19-tautiin ei ole määritelty, eivätkä kaikki nämä tapaukset ole olleet positiivisia covid-19-tapauksia, viruksen kliininen luonne on sellainen, että pyydämme kaikkia palveluntarjoajia ottamaan välittömästi yhteyttä, jos heillä on potilaita, jotka vastaavat näitä kriteereitä.

Myös Britanniassa on jo aiemmin varoitettu lääkäreitä oireyhtymästä, joka on vienyt lapsia tehohoitoon.

– Yhteistä tapauksille ovat päällekkäin esiintyvät toksisen shokkioireyhtymän ja epätyypillisen Kawasakin taudin piirteet sekä vakavan covid-19-taudin yhteydessä lapsilla esiintyvät veriarvot. Vatsakipu ja suolisto-oireet ovat olleet yleisiä oireita, kuten myös sydänlihastulehdus, NHS:n julkaisemassa varoituksessa sanotaan.

Oireyhtymää on tavattu NHS:n mukaan koronavirustestistä sekä positiivisen että negatiivisen tuloksen saaneilla lapsilla. Tutkijat pitävät mahdollisena muun muassa sitä, että kyseessä on koronavirusinfektiota edeltävä tila.

Toistaiseksi oireyhtymä vaikuttaa olevan kuitenkin harvinainen. Valtaosa lapsista sairastaa uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin oireettomana tai lievänä.