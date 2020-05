Yle: Asiantuntijalta synkkä näkemys Venäjän korona-ahdingosta: ”Huononee päivittäin”

Venäjällä on todettu yli 155 000 koronavirustartuntaa.

Venäjällä koronavirusepidemia jyllää voimalla samalla, kun monissa muissa Euroopan maissa ollaan purkamassa viruksen takia käyttöön otettuja rajoitustoimia. Venäjä kertoi tiistaina yli 10 000 uudesta koronavirustartunnasta. Maassa on todettu nyt yli 155 000 tartuntaa.

Ylen A-studiossa pohdittiin Venäjällä leimahtanutta epidemiaa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan tilanteeseen ei ole tulossa helpotusta.

– Huononee päivittäin. Valitettavasti se ei ehkä kuitenkaan ole yllätys.

Lassilan mukaan Venäjän terveydenhuolto oli surkeassa jamassa jo ennen koronakriisiä ja luottamus terveydenhuoltoon oli jo aiemmin alhaalla.

– Oli selvää, että tulee olemaan tukala paikka Venäjälle.

Lassilan mukaan epidemia on aiheuttanut Venäjällä jo taloudellisen kriisin. Iso ongelma on palvelusektoriin suhtautuminen. Tämän takia maan johtajat suhtautuvat Lassilan mukaan välinpitämättömästi siihen, että esimerkiksi ravintolat kaatuvat. Ongelmat palvelusektorilla johtavat kuitenkin myös työttömyyteen ja kansalaisten talousahdinkoon.

Lassilan mukaan koronaepidemia on myös lyönyt kapuloita rattaisiin myös suunnitelmiin vahvistaa presidentti Vladimir Putinin valta-asemaa, sillä kansanäänestys on jouduttu perumaan.

Venäjällä epidemian keskiössä on pääkaupunki Moskova, jossa on todettu noin puolet koko maan tartunnoista, AFP uutisoi.

Uusien tapausten määrä Venäjällä on huomattavasti suurempi kuin muissa Euroopan maissa. Toiseksi eniten tartuntoja ilmoittanut Britannia kertoi maanantaina vajaasta 4000 uudesta tartuntatapauksesta.

Vaikka uusien tapausten määrässä ei ole merkkejä laskusta, Venäjä on ilmoittanut purkavansa rajoitustoimia 12. toukokuuta alkaen alueellisesti.

Huolimatta siitä, että tartuntoja on todettu paljon, virallisten lukujen mukaan kuolleisuusaste on Venäjällä matala. Hallituksen virallisten tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 1 451 ihmistä.

Venäjää on epäilty tartuntalukujen ja etenkin kuolemien peittelystä. Lassilan mukaan nyt luvut vaikuttavat kuitenkin siltä, että voivat pitää paikkansa.

– Alkaa olla realistisemman suuntaisia. Keskeinen selittävä tekijä on testauskapasiteetin- ja infrastruktuurin lisääminen. Kaikki, jotka vaikuttavat koronavirukselta diagnosoidaan sellaisiksi, Lassila sanoo.