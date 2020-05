Sisarusten kuolemat herättivät kysymyksen: tekevätkö jotkut geenit koronaan kuolemisesta todennäköisempää?

Asiantuntijoiden mukaan geenit todennäköisesti vaikuttavat covid-19-taudin sairastamiseen, mutta mekanismia ei vielä tunneta.

Britanniassa pohditaan, viittaavatko kaksosten ja sisarusten koronakuolemat siihen, että geneettiset tekijät tekevät tietyissä tapauksissa covid-19-tautiin kuolemisesta todennäköisempää, The Guardian uutisoi. Viimeisen kuukauden aikana ainakin kahdet kaksoset ja kahdet veljekset ovat kuolleet vain tuntien tai päivien sisällä toisistaan.

Useimmat tutkijat uskovat, että geeneillä on rooli siinä, miten henkilö reagoi infektioihin. King’s Collegen kaksostutkimuksen johtaja ja geneettisen epidemiologian professorin Tim Spectorin johtama tutkimusryhmä on todennut, että jopa 50 prosenttia covid-19-taudin oireista ovat geneettisiä. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta tiedettäisiin, mitkä geenit ovat olennaisia ja mikä merkitys geeneillä lopulta on sairauden kulkuun.

– Emme tiedä, onko geenejä, jotka ovat yhteydessä reseptoreihin tai geenejä, jotka ovat yhteydessä siihen, millaisena infektio näyttäytyy, Spector sanoo.

37-vuotiaat identtiset kaksoset Katy ja Emma Davis kuolivat huhtikuun lopussa sen jälkeen, kun heillä oli todettu koronavirustartunta. Yhdessä asuneilla kaksosilla oli ollut muita terveysongelmia ja he olivat voineet huonosti jo jonkin aikaa, BBC kertoo. Katy kuoli tiistaina 21. huhtikuuta ja Emma kolme päivää myöhemmin perjantaina.

66-vuotiaat kaksoset Eleanor ja Eileen Andrews kuolivat huhtikuun alussa. Eleanorin poika Stuart Andrews kertoi Independentille, että hänen äitinsä oli saanut oireita ja kuollut 29. maaliskuuta, ja neljä päivää myöhemmin myös Eileen kuoli sairaalassa. Kaksoset asuivat yhdessä Etelä-Walesissa. Myös kaksosten isoveljellä, joka asui samassa talossa, todettiin koronavirustartunta.

Veljekset Ghulam Abbas, 59, ja Raza Abbas, 54, kuolivat molemmat 21. huhtikuuta tehohoidossa. Veljekset olivat maanneet sairaalassa vierekkäin ja kuolivat vain muutaman tunnin sisällä toisistaan, Telegraph kertoo.

Veljekset Olume ja Isi Ivowe olivat erittäin läheisiä ja viettivät paljon aikaa yhdessä veljensä ja muun perheen kanssa, paikallislehti MK Citizen kertoo. Ensimmäisenä koronavirustartunta todettiin 46-vuotiaalla Olumella ja tämän jälkeen 38-vuotiaalla Isillä, jolla oli Downin syndrooma ja joka oli asunut tuetun asumisen yksikössä. Kaksikko kuoli yhdeksän päivän sisällä toisistaan.

Britanniassa on todettu yli 190000 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 28700 ihmistä Worldometerin mukaan.

Spector huomauttaa, että etenkin yhdessä asuvilla kaksosilla myös ympäristötekijät tulee muistaa.

– Nämä kuolemat hälyttävät ihmiset ajattelemaan, että tämä voi olla geneettistä, mutta kun ihmiset asuvat yhdessä, he jakavat myös saman ympäristön.

Yhdessä asuvilla kaksosilla on yleensä samanlainen elämäntapa ja he esimerkiksi syövät, liikkuvat ja hakeutuvat hoitoon samalla tavalla. Kaksoset eivät yleisesti ottaen ole muuta väestöä sairaampia.

Geenien vaikutus covid-19-taudin sairastamiseen on vielä epäselvää. Useita eri projekteja on kuitenkin suunnitelmissa tai jo käynnistetty mysteerin ratkaisemiseksi, Science kertoo.

Julkaisu on haastatellut Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) geenitutkijaa Andrea Gannaa, joka on mukana pyrkimyksissä kerätä tietoja covid-19-potilaiden geneettisestä datasta ympäri maailman. Ganna ja FIMMin johtaja Mark Daly perustivat hiljattain verkkosivun ja ottivat yhteyttä useisiin kollegoihin, jotka johtavat suuria biopankkitutkimuksia.

Kiinnostusta osallistua tutkimukseen geenien yhteydestä covid-19-tautiin on ilmaissut muun muassa suomalainen FinnGen-tutkimushanke. Näytteitä kerättäisiin suostumuksensa antaneilta vapaaehtoisilta.