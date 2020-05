Espanjassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhteensä yli 25 400 ihmistä.

Espanjassa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut vuorokauden sisällä 185 ihmistä, kertoo muun muassa El Pais.

Kyseessä on kolmas päivä peräkkäin, kun kuolleiden määrä on ollut alle 200.

Espanja on ollut yksi pahiten koronaviruksen runtelemista maista. Lähes 45 miljoonan asukkaan maassa on todettu hieman yli 218 000 tartuntaa. Tautiin on kuollut yli 25 400 ihmistä.

Kuolintapauksia on kirjattu miljoonaa asukasta kohti 554.