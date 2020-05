”Normaalit ihmiset eivät reagoi noin”

Norjan poliisi epäilee viime viikolla pidätetyn Tom Hagenin eläneen jonkinlaista kaksoiselämää. Monen tuttavan on kuitenkin ollut vaikea uskoa tämän olevan puolisonsa katoamisen takana.

Norjalaisen miljonäärin Tom Hagenin puolison Anne-Elisabeth Hagenin katoamisesta jäljettömiin on kulunut puolitoista vuotta. Viime viikolla epäiltyyn sieppaukseen liittyvä poliisitutkinta sai dramaattisen käänteen, kun poliisi pidätti Tom Hagenin ja kertoi epäilevänsä tätä vaimonsa murhasta.

Poliisin mukaan epäilykset Hagenia, 70, kohtaan olivat kasvaneet ajan myötä. Mahdollisena pidetään myös sitä, että Hagenilla olisi ollut epäillyssä teossa mukanaan avustaja tai avustajia.

Anne-Elisabeth Hagenia ei ole nähty hengissä sitten lokakuun 2018. Myöskään hänen ruumistaan ei olla löydetty.

Norjan median mukaan Hagen on ollut 1990-luvulta lähtien mukana maan rikkaimpien listauksissa, ja esimerkiksi vuonna 2018 talouslehti Kapital arvioi hänen omaisuutensa arvoksi noin 1,7 miljardia kruunua eli noin 173 miljoonaa euroa. Hagenin rikastumisen pohjana on hänen perustamansa Elkraft-niminen sähköyhtiö.

Ystäviensä mukaan Anne-Elisabeth Hagen oli puhunut avioliittonsa olleen turbulentti useiden vuosien ajan. Poliisin käsityksen mukaan hän oli suunnitellut avioeroa.

Tutkinnan keskiössä on kerrottu olevan pariskunnan avioehdon, joka laadittiin vasta 18 vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Lakiasiantuntijoiden mukaan avioehto oli laadittu niin kohtuuttomaksi, että se olisi voinut kumoutua oikeudessa, jolloin vaimo olisi voinut saada avioerossa satoja miljoonia.

Parilla on kolme lasta ja useita lapsenlapsia. VG:n mukaan poliisi uskoo Hagenin eläneen mahdollisesti jonkinlaista kaksoiselämää.

Osaa hädin tuskin käyttää pankkikorttiaan

Lehden lähteet kuvailivat Hagenia ”kovanaamaksi” ja ”vanhan koulukunnan mieheksi”. Hagenin kanssa 25 vuoden ajan työskennellyt Glenn Hartmann Hansen allekirjoitti kuvauksen.

– Hagen on määrätietoinen, itsepäinen ja sellainen mies, joka haluaa pitää omat asiansa itsellään. Mutta hän on ollut myös hyvin taitava liikemies. Hän on johtaja, joka antaa usein hyviä neuvoja työtovereilleen, Hartmann Hansen kertoi lehdelle.

”Vanhaan koulukuntaan” viitannee ainakin se, että Hagenin tiedetään kertoneen yksityisesti, ettei hän ole kovin innoissaan ”uuden maailman asioista” kuten älypuhelimista ja internetistä. Tuttaviensa mukaan mies osaa hädin tuskin käyttää pankkikorttiaan.

Tom Hagenin kerrotaan auttaneen poliisia aktiivisesti tutkinnassa.

Tämä on yksi syy siihen, miksi poliisi epäilee muiden henkilöiden mahdollista osuutta asiaan. Poliisi on kertonut aiemmin julkisuuteen yhteydenotoista ja lunnasvaatimuksista, joita perheelle oli esitetty Anne-Elisabeth Hagenin vapauttamiseksi, eikä Hagenin uskota tuntevan esimerkiksi vaatimuksissa mainitun kryptovaluutan toimintaa.

Elkraft-yhtiön johtajistoon kuuluva Marius Nerby sanoi pitävänsä Hagenia suoraviivaisena tyyppinä, joka katsoo asioita toisinaan eri tavalla kuin muut.

– Hänellä on mahtava kyky nähdä, mihin suuntaan maailma on menossa, Nerby sanoi.

Moni Hagenin tunteva on kertonut yllättyneensä täysin miehen kiinniotosta.

– Olen shokissa. En olisi edes villeimmissä fantasioissani osannut ajatella, että juttu saisi tällaisen käänteen, Hagenin ystävä Tom Nilsen sanoi Norjan televisiossa viime viikolla.

”En usko, että hän teki sen”

Hagenin mukaan hänen puolisonsa katosi pariskunnan kotoa 31. lokakuuta 2018. Poliisi ilmoitti katoamisesta julkisuuteen kuitenkin vasta vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa.

Hagenin kerrottiin käyneen normaalisti töissä loka-marraskuussa 2018. Hänet tuolloin työpaikalla kohdanneet kuvailivat VG:lle miehen olleen tavallista sulkeutuneempi.

Monet epäilivät, että kyse saattaisi olla Hagenin vaimosta, ja jotkut epäilivät tämän sairastuneen vakavasti.

– Jos Tom Hagen on tämän takana, minä olen maailman huonoin ihmistuntija, kertoi miehen kanssa työn puolesta läheisesti tekemisissä ollut henkilö VG:lle tammikuussa 2019, kun tieto epäillystä sieppauksesta oli tullut julkisuuteen.

– En usko, että hän teki sen. En ole uskonut sitä missään vaiheessa, sanoi puolestaan toinen tuttava.

Poliisit työskentelivät Hagenien talolla Oslon lähellä sijaitsevassa Lørenskogissa viime viikolla.

VG:n mukaan Hagen ei pitkään aikaan halunnut puhua perheenjäsentensä tai perheystävien kanssa. Viime kesäkuussa hän kuitenkin soitti positiiviseksi kuvaillun puhelun perheenjäsenelleen.

Puhelussa Hagen iloitsi siitä, että poliisi näytti viimeinkin tarttuneen tapauksen selvittämiseen toden teolla. Hän oli aiemmin ilmaissut tyytymättömyyttään poliisin otteisiin liittyen, mutta nyt hän suorastaan ylisti poliisia.

Poliisi puolestaan pohti samoihin aikoihin ääneen, kuka oikeastaan olisi halunnut tappaa Anne-Elisabeth Hagenin.

– Se on kysymys, jota olemme itseltämme kysyneet. Mistä löytäisimme henkilön, jolla on motiivi lähes 70-vuotiaan naisen tappamiseen, tutkinnanjohtaja Tommy Brøske sanoi tuolloin lehdistötilaisuudessa.

”Normaalit ihmiset eivät reagoi noin”

Viime elokuussa Hagenin asianajaja Svein Holden pyysi apua tanskalaiselta Michael Greeniltä, jolla on taustaa sekä Bandidos- että Helvetin enkelit -moottoripyöräkerhojen täysjäsenyydestä. Green oli kertonut Holdenille aiemmin ympäri Eurooppaa luomistaan rikolliskontakteista, ja asianajaja toivoi tämän voivan auttaa Anne-Elisabeth Hagenin etsinnöissä.

Greenin mukaan koko sieppaus kuulosti hyvin amatöörimäisesti järjestetyltä, eikä se vastannut hänen käsityksiään ammattirikollisten toiminnasta. Syyskuussa Green esitti näkemyksensä sähköpostissa, jonka hän lähetti poliisille tavattuaan Hagenin Holdenin toimistolla.

Tom Hagenin asianajajan Svein Holdenin kommentit kiinnostivat tiedostusvälineitä viime keskiviikkona Lilleströmin poliisiasemalla järjestetyn lehdistötilaisuuden yhteydessä.

Greenin mukaan harva hänen kohtaamansa rikollinen oli vaikuttanut yhtä tyyneltä kuin Hagen.

– Jos olisin saanut tietää silloin hänen vaimonsa kadonneen, en olisi koskaan uskonut sitä. Sillä ei näytä olevan vaikutusta häneen. Normaalit ihmiset eivät reagoi noin tuollaisessa tilanteessa, Green kirjoitti poliisille epäilyksistään.

Hieman myöhemmin Hagen kieltäytyi yhteistyöstä Greenin kanssa, koska sanoi kokevansa sen vaikeaksi entisen moottoripyöräjengiläisen kanssa.

Muistikirjat kiinnostavat poliisia

Hagen itse on kuvaillut itseään systemaattiseksi ja huolelliseksi ihmiseksi. VG:n tietojen mukaan hän on dokumentoinut elämäänsä vuosien varrella muistikirjoihin, joista poliisi on nyt kiinnostunut.

Kaikkia muistikirjoja ei tiettävästi ole löydetty vielä.

Vaikka Hagenin on kerrottu olleen kärsimätön poliisin tutkimusten etenemisen suhteen, hänen kerrotaan myös auttaneen poliisia aktiivisesti esittelemällä ajatuksiaan ja teorioitaan tapahtumien mahdollisesta kulusta.

Hagenin kerrottiin lähettäneen poliisille ainakin kymmenen sähköpostia, joista yksi oli peräti 21 sivua pitkä.