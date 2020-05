Koronaviruksen ”puuttuva lenkki” on yhä mysteeri – BBC: Viruksen ihmiseen tartuttanut laji ei ehkä selviä koskaan

Lepakon ja ihmisen välissä virusta kantaneeksi lajiksi on epäilty muun muassa muurahaiskäpyä.

Tieteellinen todistusaineisto viittaa siihen, että covid-19-tautia aiheuttava SARS-CoV-2-koronavirus olisi elänyt lepakoissa ennen levittäytymistä ihmiseen. Vaikka esimerkiksi Yhdysvallat on viitannut todisteisiin kiinalaisessa laboratoriossa mahdollisesti syntyneestä viruksesta, on maailman terveysjärjestö WHO sanonut viruksen vaikuttavan olevan luonnollista alkuperää.

Ihmiseen virus todennäköisesti levisi väli-isännäksi kutsutun lajin kautta. Lepakon ja ihmisen väliin jääväksi lajiksi on epäilty esimerkiksi muurahaiskäpyä, joka on yksi maailman eniten salakuljetetuista villieläimistä. Kiinassa muurahaiskävyllä uskotaan olevan parantavia voimia, ja eläimiä myydään esimerkiksi Wuhanin pahamaineisella eläintorilla, josta koronavirusepidemian uskotaan yleisesti saaneen alkunsa.

Varmoja todisteita suomuisen otuksen osallisuudesta epidemiaan ei kuitenkaan vielä ole, ja muitakin lajeja pidetään mahdollisina. Mahdollisina väli-isäntinä on pidetty esimerkiksi minkkejä, hillereitä, käärmeitä tai kilpikonnia.

Virusta kantanutta ja sen ihmiseen tartuttanutta eläintä ei kuitenkaan koskaan löydetty Wuhanin eläintorilta. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tämä koronaviruksen ”puuttuva lenkki” saattaakin jäädä ikuiseksi mysteeriksi, eikä ensimmäisen tartunnan yhteyttä Wuhanin eläintoriin pystytä välttämättä koskaan todistamaan aukottomasti.

– Tartunta on voinut tulla jostain muualta ja tapaukset ovat voineet sattumalta esiintyä siellä olleilla ihmisillä. Mutta koska kyse on eläinviruksesta, on yhteys toriin hyvin todennäköinen, sanoo Cambridgen yliopiston professori James Wood BBC:lle.

Uhanalaista muurahaiskäpyä on pidetty yhtenä mahdollisena väli-isäntänä koronaviruksen leviämisessä.

Kiinan villieläimiä heikoissa hygieniaoloissa kauppaavat torit ovat huolettaneet tautitutkijoita jo pitkään, eikä koronaepidemia tullut monelle heistä yllätyksenä. Myös alkuperäisen SARS-viruksen tiedetään siirtyneen ihmisiin Kiinassa myytävistä villieläimistä, sivettikissoista.

Varmaa tietoa on, että ihmisten ja villieläinten läheinen kanssakäyminen ei ole terveellistä.

– Keskeistä tässä yhtälössä on pyrkiä varmistamaan, ettei villieläimiä tuoda suoraan kontaktiin itsemme tai kotieläinten kanssa, Wood toteaa.