Suuren isänmaallisen sodan kunniaksi ripustettu juliste jouduttiin poistamaan Venäjällä sen jälkeen, kun poron kanssa poseeraava sotilas paljastui suomalaiseksi Suomi-konepistooleineen.

Venäjällä Komin tasavallassa on selvitelty maanantain aikana skandaalia, joka puhkesi Usinskin kaupunkiin ripustetusta suuren isänmaallisen sodan juhlajulisteesta.

Julisteen kuvassa on sotilas poroineen ja päivämäärä 9. toukokuuta – eli toisen maailmansodan tai toisin sanoen neuvostoliittolaisittain suuren isänmaallisen sodan voitonpäivä.

Kuvan alla on runo, jossa kehotetaan kunnioittamaan niiden ihmisten ja porojen muistoa, jotka taistelivat kunniakkaasti suuressa sodassa napapiirin tuntumassa.

– Olkoon heille ikuinen kunnia! julisteessa julistetaan ikään kuin kyseessä olisi puna-armeijan sotilas.

Paikalliset sotaharrastajat huomasivat kuitenkin pian, että julisteessa on jotain erikoista.

Kuvan sotilas on nimittäin suomalainen ja hänellä on käsissään Suomi-konepistooli. Kuva löytyy SA-kuvien arkistosta nimellä ”Lapin sotureita” arkistotunnuksella 149983. Kuvan on ottanut sotilasvirkamies Oswald Hedenström 4. toukokuuta 1944.

Usinskin kaupunginjohtaja Nikolai Takajev pitää tapahtunutta pahana virheenä.

– Tämä törkeä tapaus sattui hallinnon työntekijöiden valvonnan puutteen vuoksi. He halusivat esittää poropataljoonaa, joka oli meillä täällä, ja kävi näin, Takajev sanoi uutistoimisto Tassille.

– Juliste on poistettu ja tilalle on tilattu uusi, hän jatkoi.

Vesti.ru-uutisten julkaisemassa kuvassa näkyy, kuinka julisteen yläosa on jo laskettu alas niin ettei kuva-aihetta enää näy.

Venäjällä syntyi kohu voitonpäivän julisteesta, johon oli päätynyt tämä suomalaissotilaan kuva poroineen.

Kaupunginjohtajan mukaan tapahtuneesta tehdään selvitys ja virheestä vastuullisia tullaan rankaisemaan.

– Tällaisia julisteita oli kaupungissa yksi. Syyllisiä rangaistaan. Kulttuurihallinto teki virheen, Takajev sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Takajevin mukaan kuva oli ilmeisesti löydetty googlaamalla ja se oli päätynyt julisteeseen ilman taustojen tarkistamista.

Venäjällä on jo kuukausia valmistauduttu juhlistamaan Neuvostoliiton vuonna 1945 saavuttamaa voittoa Adolf Hitlerin Saksasta.

Koronaviruksen vuoksi toukokuun 9. päivän juhlallisuuksia on kuitenkin jouduttu karsimaan minimiin, mutta eri puolilla Venäjää kaupungeissa on panostettu kuitenkin suuresti katukuvan koristeluun.