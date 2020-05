Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump on päättänyt, että talouden pelastamiseksi voidaan uhrata kymmeniä tuhansia amerikkalaisia

Puolet Amerikasta on kyllästynyt karanteeniin, vaikka koronavirus jatkaa tuhojaan, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

New Jerseyn pikkutiet tarjoavat moottoripyöräilijöille mainioita reittejä. Viime viikonloppuna Harrikat ajelivat teillä isoissa porukoissa Yhdysvaltojen liput liehuen. Teimme perheeni kanssa retken idylliseen Frenchtowniin, jossa moottoripyöräilijät seurustelivat kymmenien henkien porukoissa. Maskeja ei heidän kasvoillaan näkynyt.

Vaikuttaa siltä, että kun lämpötila kohosi yli 20 asteen, Amerikka päätti, että karanteeni riittää, koronavirus on nyt kukistettu.

Useat osavaltiot ovat alkaneet luopua pandemian takia asetetuista rajoituksista. Floridassa voi mennä rannalle, Texasissa elokuviin, Georgiassa hierontaan.

Osavaltiot tekevät päätökset rajoituksista itsenäisesti, eivätkä niiden toimenpiteet noudattele välttämättä paikallista epidemiatilannetta. Esimerkiksi Texasissa tehtiin ennätys koronakuolemissa viime torstaina, päivää ennen kuin osavaltio alkoi avata talouttaan.

Erityisesti republikaanikuvernöörit ovat olleet innokkaita poistamaan rajoituksia. Koronaviruksen rajusti koettelemassa New Yorkissa koronakuolemat ja -tartunnat ovat jo selvässä laskussa, mutta ravintoloihin ei ole edelleenkään mitään asiaa, ja julkisilla paikoilla pitää liikkua maski kasvoilla. New Yorkin demokraattinen kuvernööri Andrew Cuomo muistuttaa jatkuvasti maltin tärkeydestä.

Koronaviruksen vastaiset toimenpiteet ovat vain viimeisin jakolinja Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa. Jako on monella tapaa looginen: republikaaniselle puolueelle talouskasvu on prioriteetti, ja puolue on suosittu erityisesti maaseudulla, jota korona ei ole – vielä – rajusti koetellut.

Liikaa ei voi kuitenkaan korostaa presidentti Donald Trumpin vaikutusta. Hän on puolueensa kannattajien keskuudessa edelleen niin suosittu, että Trumpin tahdon uhmaaminen on republikaanipoliitikolle tuhon tie. Trump antaa jatkuvasti signaaleja, jotka tekevät selväksi hänen olevan enemmän huolissaan koronarajoitusten talousvaikutuksista kuin viruksen vaatimista ihmishengistä.

Trump väittää pahimman olevan ohi, mutta hänen oman hallintonsa laskelmat kielivät muuta. New York Times paljasti maanantaina hallinnon sisäisen dokumentin, jossa ennakoidaan päivittäisten koronakuolemien nousevan USA:ssa lähes 3 000:een kesäkuun alkuun mennessä. Tällä hetkellä kuolintapaukset vaihtelevat 1 500-2 500:n välillä.

Valkoisen talon mukaan ennuste ei ole sen asiantuntijoiden hyväksymä, mutta näyttää siltä, että Trump ymmärtää kyllä rajoitusten poistamisen tappavan lisää ihmisiä. Hän puhui sunnuntaina 100 000 kuolleesta amerikkalaisesta, kun vielä kaksi viikkoa sitten Trump arvioi koronaviruksen vaativan 50 000 henkeä.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan koronavirus oli tappanut maanantai-iltaan mennessä 70 000 amerikkalaista. Todellinen kuolleisuus lienee tätäkin suurempi, sillä kaikki tapaukset eivät ole päätyneet tilastoihin.

Myös Valkoisen talon usein siteeraama tutkimuslaitos IHME ilmoitti maanantaina, että se nostaa ennusteensa koronaviruksen aiheuttamasta kuolleisuudesta Yhdysvalloissa 135 000:een. IHME ennusti aikaisemmin, että virus tappaa Yhdysvalloissa 72 433 ihmistä, mutta tutkijat joutuivat päivittämään ennustetta rajoitusten höllentämisen takia.

Jokaisessa maailman maassa käydään nyt keskustelua siitä, mikä on rahan ja ihmishenkien suhde. Keskustelu on vaikea, eikä oikeita vastauksia ole. Myös talouden romahdus heikentää kansanterveyttä. Trump on tehnyt selväksi, että hän on valmis uhraamaan vielä kymmeniä tuhansia maanmiehiään, jotta talous alkaa taas rullaamaan.