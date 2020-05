Venäjällä ihmetellään, miksi jo kolme lääkäriä on pudonnut ikkunasta koronavirusepidemian aikana.

Venäjällä kaksi naispuolista lääkäriä on jo menehtynyt pudottuaan ikkunasta ja nyt hengestään taistelee ikkunasta pudonnut 37-vuotias lääkäri Aleksandr Shulepov.

Venäjällä ihmetellään, mikä on johtanut jo kolmen lääkärin putoamiseen ikkunasta maan koronavirusepidemian aikana.

Tuorein tapaus sattui lauantain vastaisena yönä Voronezhin alueella, kun koronavirukseen sairastunut ensihoidon lääkäri Aleksandr Shulepov putosi toisen kerroksen ikkunasta kadulle.

Shulepov jäi eloon, mutta hänen kerrotaan saaneen vakavia vammoja.

Shulepov oli ennen putoamistaan nauhoittanut videoviestin, jossa hän valitti yhdessä kollegansa Aleksandr Kosjakinin kanssa sairaalansa työolosuhteista. Shulepovin mukaan sairaalan johto painosti häntä jatkamaan työskentelyään senkin jälkeen, kun hänellä itsellään oli todettu koronavirus. Hän valitti myös, että sairaalassa ei ole henkilökunnalle riittäviä suojavarusteita eikä heitä testata riittävästi.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Voronezhin alueen terveydenhuoltoviranomaiset kiistivät lääkärikaksikon antaman tiedot ja kutsuivat niitä ”feikeiksi”.

Myöhemmin Shulepov nauhoittikin toisen videon, jossa hän otti sanojaan takaisin ja kertoi nauhoittaneensa ensimmäisen videon ”tunnekuohuissaan” saatuaan tietää omasta tartunnastaan.

Meduza-sivuston mukaan Shulepovilla on diagnosoitu kallonmurtuma ja hänen tilaansa kuvaillaan vaikeaksi.

Shulepovin koronavirus oli todettu 22. huhtikuuta ja hänen sairautensa oli sujunut vähillä oireilla. Meduzan mukaan kaksi hänen tuoreinta testiään oli ollut jo negatiivista ja hänen oli määrä päästä pian pois sairaalasta.

Shulepovin kanssa videon nauhoittanut Kosjakin on parhaillaan tutkittavana ”koronavirukseen liittyvän valheellisen tiedon levittämisestä”. Novaja Usmanin sairaalan ylilääkärin mukaan heillä on riittävästi suojavarusteita, toisin kun lääkärit väittivät videollaan.

Vapunpäivänä Venäjän Krasnojarskissa menehtyi ikkunasta aiemmin pudonnut veteraanisairaalan virkaa tekevä ylilääkäri Jelena Nepomnjashtshaja, 47.

Nepomnjashtshaja putosi oman työhuoneensa viidennen kerroksen ikkunasta 25. huhtikuuta. Hän sai putoamisessa vaikeita vammoja eikä hänen henkeään onnistuttu lopulta pelastamaan.

Krasnojarskilainen TVK-media kertoi, että Nepomnjashtshaja putosi ikkunasta sen jälkeen, kun hän oli protestoinut veteraanisairaalansa muuttamista koronaviruspotilaille tarkoitetuksi hoitolaitokseksi. Hän oli ilmoittanut, että heillä ei ole sairaalassa riittäviä suojautumistarpeita, osaavaa henkilökuntaa eikä soveltuvia hoitolaitteita. Putoamispäivänä sairaalaan oli kuitenkin tuotu jo ensimmäinen koronapotilas hoidettavaksi.

Nepomnjashtshajan läheiset eivät pidä ajatusta itsemurhasta uskottavana.

– Me emme sano edes sitä sanaa ääneen, se ei ole mahdollista. Mitä siellä tapahtui oikeasti? Ehkä asiaan vaikutti väsymys, ylirasitus, tai ehkä hän avasi ikkunan ja kaikki tapahtui varomattomuutta, NGS24.ru-sivusto siteeraa lääkärin läheisiä nimettömänä.

Moskovan lähellä olevassa Tähtikaupungissa eli kosmonauttien koulutuspaikassa putosi aiemmin jo kuolemaansa 48- vuotias Natalja Lebedeva.

Lebedeva oli vastannut Zvezdnoi gorodokin ensiapuklinikasta ja sairastunut sittemmin itse koronavirukseen.

Moskovski Komsomolets -lehden mukaan Lebedevan putoamista arvellaan itsemurhaksi, vaikka sairaalan johto on kuvaillut sitä ”onnettomuudeksi”.

Lebedevan kerrotaan joutuneen esimiestensä arvostelun kohteeksi sen vuoksi, että hän oli tartuttanut myös joitakin kollegoitaan eikä ollut noudattanut riittäviä suojautumistoimenpiteitä.

TV5:n mukaan Lebedeva putosi koronaviruspotilaille tarkoitettuun sairaalaan kuudennen kerroksen potilashuoneen ikkunasta kadulle ja menehtyi. Tapaus sattui 24. huhtikuuta.

Venäjältä on tullut tietoja, joiden mukaan eri alueiden sairaaloiden varustetaso on hyvin vaihteleva ja lääkäreiden on tehtävä pitkää työpäivää koronapotilaiden hoidossa.

Joissakin sairaaloissa on voimassa käytäntö, jonka mukaan suoja-asua ei saa riisua kesken työvuoron, minkä tarkoittaa myös vessakäynnin mahdottomuutta. Virallisen selityksen mukaan syynä ei ole suoja-asujen säästämisen tarve, vaan saastuneen puvun riisumiseen ja uuden puvun pukemiseen kuluva pitkä aika, joka on pois potilaiden hoidosta. Esimerkiksi Karjalassa on hankittu lääkäreille vaippoja tämän vuoksi.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on ryhdytty keräämään myös yhteistä muistosivua lääkäreistä ja sairaanhoitajista, jotka ovat menehtyneet tavalla tai toisella koronavirusepidemiasta johtuen. Tällä hetkellä muistosivulla on jo sata nimeä.