Covid-19-tautia aiheuttavan koronaviruksen uskotaan saaneen alkunsa Wuhanin eläintorilla. Länsimaiden tiedustelupalvelut kuitenkin selvittävät mahdollisuutta, että virus olisi karannut paikallisesta laboratoriosta.

Länsimaiset tiedusteluelimet selvittävät covid-19-sairautta aiheuttava koronaviruksen mahdollista yhteyttä Kiinan Wuhanissa sijaitsevassa viruslaboratoriossa tehtyihin kokeisiin, kertoo australialainen Daily Telegraph. Lehti kertoo saaneensa haltuunsa Five Eyes -nimellä tunnetun tiedusteluyhteisön raportin, jossa Kiinaa myös syytetään tuhoisasta peittelystä virukseen liittyvien tietojen jakamisessa.

Koronaviruksen mahdollista karkaamista laboratoriosta on pitkään pidetty perättömänä salaliittoteoriana, jonka Kiina on pyrkinyt kumoamaan moneen kertaan. Kaksi viikkoa sitten wuhanilaisen P4-laboratorion johtaja väitti Kiinan valtiontelevision haastattelussa, ettei virus ole voinut lähteä leviämään kyseisestä laitoksesta. Myös maailmalla tieteellinen tutkimus on viitannut siihen, että virus on lähtöisin Wuhanissa sijaitsevalta eläintorilta.

P4-viruslaboratortiossa Kiinan Wuhanissa on tutkittu äärimmäisen vaarallisia viruksia.

Yhdysvallat on kuitenkin syyttänyt toistuvasti Kiinaa viruksen alkuperän peittelystä. Torstaina presidentti Donald Trump sanoi torstaina epäilevänsä viruksen olevan peräisin kiinalaisesta laboratoriosta. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Yhdysvalloilla on ”valtavasti todisteita”, joiden mukaan virus olisi luotu wuhanilaisessa laboratoriossa.

Daily Telegraphin haluunsa samassa 15-sivuisessa raportissa Kiinaa syytetään virukseen liittyvien tietojen peittelystä, leviämisestä kertoneiden lääkärien vaimentamisesta, todisteteiden tuhoamisesta ja kieltäytymisestä tarjota eläviä näytteitä rokotetta kehittäville kansainvälisille tutkijoille. Raportin takana olevaan Five Eyes -tiedusteluyhteisöön kuuluvat Yhdysvallat, Britannia, Australia, Kanada ja Uusi-Seelanti.

Raportin mukaan Australian kouluttamat kiinalaiset tutkijat olisivat työskennelleet laboratoriossa, joka muokkasi geneettisesti lepakoista ihmisiin leviämään kykeneviä tappavia koronaviruksia. Länsimaiset tiedustelupalvelut ovat australialaislehden mukaan käynnistäneet selvityksen siitä, voisiko covid-19-sairaus liittyä kiinalaisen laboratorion työhön.

Raportissa viitataan kiinalaisen virustutkijan Shi Zhenglin johtaman tutkijaryhmän työhön, johon on kuulunut covid-19-koronavirusta geneettisesti muistuttavien näytteiden keräämistä Yunnanin maakunnassa sijaitsevasta luolasta.

Wuhanissa toimiva virusinstituutti on tutkinut vaarallisia taudinaiheuttajia elävillä lepakoilla siitä huolimatta, että tutkimusta on pidetty hyvin riskialttiina. Shin johtaman ryhmän kerrotaan valmistaneen synteettisesti SARS-sairautta muistuttavia koronaviruksia tutkiakseen voivatko ne levitä lepakoista muihin nisäkkäisiin.

Kiinalainen virustutkija Shi Zhengli ja hänen tutkimusryhmänsä työ mainitaan tiedusteluraportissa.

Scientific American -aikakauslehden haastattelussa Shi on kertonut pelänneensä koronaviruksen voivan olla lähtöisin hänen laboratoriostaan. Hän kuitenkin sanoo helpottuneensa saatuaan selville, ettei covid-19-sairaus vastannut geneettisesti hänen ryhmänsä tutkimia viruksia.

Ryhmän tutkimien näytteiden joukossa on kuitenkin viruksia, jotka muistuttavat hätkähdyttävän paljon covid-19-koronavirusta. Daily Telegraphin mukaan ainakin yksi laboratoriosta löytyvistä näytteistä vastaa covid19-koronavirusta 96-prosenttisesti.

Raportissa esitetyistä epäilyistä huolimatta Australian hallitus uskoo edelleen koronaviruksen saaneen alkunsa Wuhanin eläintorilta. Laboratoriosta karkaamisen mahdollisuuden todennäköisyydeksi arvioidaan vain 5 prosenttia. Myös Yhdysvallat pitää mahdollisena, että virus sai alkunsa lintuinfluenssan ja SARS-taudin tapaan torilta, jossa teurastetaan ja myydään villieläimiä.