Uusi-Seelanti rekisteröi hämmästyttävän koronaluvun – nolla uutta tartuntaa

Uudessa-Seelannissa on alkanut paluu kohti normaalia.

Uudessa-Seelannissa ei todettu maanantaina yhtä ainutta koronavirustartuntaa ensimmäistä kertaa kuuteen viikkoon.

Uusi-Seelanti näyttää ainakin tilastojen valossa nujertaneen koronaviruksen. Maassa ei todettu maanantaina ainuttakaan tartuntaa, kertoo NZ Herald.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kuuteen viikkoon, kun testeissä ei vuorokauden aikana todeta yhtäkään uutta tartuntaa koko maassa.

Uudessa-Seelannissa ei ole todettu myöskään uusia koronakuolemia. Maassa on kuollut vain 20 ihmistä virukseen. Uudessa-Seelannissa on todettu yhteensä 1 487 koronatartuntaa. Tällä hetkellä neljä ihmistä on koronan vuoksi sairaalassa.

Maan terveysjohtaja Ashley Bloomfield sanoo lehdelle, että haluaa lukujen pysyvän jatkossa yhtä alhaisina.

Bloomfieldin mukaan loppuviikosta nähdään, miten rajoitusten höllentäminen on vaikuttanut tartuntatilanteeseen, kun taudin itämisaika uuden tilanteen vallitessa on tullut umpeen.