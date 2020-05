Koronaviruksen vuoksi säädettyjä rajoituksia ei voida poistaa kokonaan ennen kun covid-19-tautia vastaan on löydetty toimiva lääketieteellinen keino, sanoo Venäjän terveysministeri.

Venäjä suunnittelee jatkavansa koronaviruksen vuoksi säädettyjä rajoituksia tietyiltä osin niin kauan, kunnes covid-19-tautia vastaan on kehitetty joko rokote tai lääke, uutisoi uutistoimisto Interfax.

Asiasta kertoi Venäjän terveysministeri Mihail Murashko Rossia 24 -kanavan haastattelussa.

Murashkon mukaan Venäjä aikoo höllentää omia rajoituksiaan asteittain, mutta osa rajoituksista joudutaan pitämään voimassa niin kauan, kunnes lääketiede keksii keinon koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Murashko ei kuitenkaan yksilöinyt tarkemmin, mitä sosiaalisen kanssakäymisen rajoitustoimia voidaan hänen mielestään lieventää ensimmäisenä ja mistä on pidettävä kiinni pidempään.

Terveysministeri Mihail Murashko valmisteli tv-haastattelussa venäläisiä siihen, että osa koronaviruksen vuoksi käyttöön otetuista rajoituksista tulee olemaan voimassa vielä pitkään.

Venäjällä on parina viime päivinä vahvistettu yli 10 000 uutta tartuntaa päivittäin, mutta viruksen todellisen leviämistahdin arvellaan olevan paljon nopeampi. Osa tartunnan saaneista on lieväoireisia tai jopa oireettomia.

Tilastojen mukaan Venäjällä on todettu tähän mennessä 145 452 vahvistettua koronatartuntaa. Sairastuneista 18 157 on jo parantunut ja 1 358 menehtynyt.

Murashkolta kysyttiin myös, onko viruksen toinen aalto mahdollinen Venäjällä.

– Voi tulla vielä toinen huippu, virus tulee kiertämään joka tapauksessa vielä tietyn aikaa, hän vastasi.

Murashkon mukaan karanteenisäännöksiä ei saa poistaa välittömästi sen jälkeen, kun taudin ensimmäinen huippu on ohitettu. Hänen mukaansa se johtaisi todennäköisesti nopeasti uuteen sairastuneiden määrän kasvuun.

Pianisti Bella Kartasheva harjoittelee parvekkeellaan Moskovassa, jossa on voimassa tiukat ulkonaliikkumisen rajoitukset koronaviruksen vuoksi.

Venäjällä on meneillään useita tutkimushankkeita, joissa etsitään koronavirukseen sekä lääkettä että rokotetta.

Rospotrebnadzor­-viranomainen on toiveikas, että ensimmäisiä tuloksia venäläisrokotteen tehosta saataisiin kesän puoliväliin mennessä.

RBK-talouslehden mukaan Venäjällä on yhteensä yhdeksän potentiaaliseksi katsottua rokotehanketta. Kuusi näistä rokoteaihioista on novosibirskiläisen Vektor-instituutin kehittämiä, kaksi on Biokad-yrityksen kehittämää ja yksi on pietarilaisen rokoteinstituutin kehittämä.

Koronavirusrokotetta yritetään parhaillaan kehittää eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

Kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin uuden rokotteen toimiminen ja mahdolliset sivuvaikutukset on saatu varmuudella selvitettyä niin, että mahdolliset kansalliset tai kansainväliset rokotteet voidaan ottaa laajaan käyttöön. Arviot tähän kuluvasta ajasta vaihtelevat, mutta kysymys ei ole kuukausista, vaan pikemminkin vuodesta tai jopa vuosista.

Venäjällä on voimassa presidentti Vladimir Putinin julistama ”ei-työpäivien” aika 11. toukokuuta saakka.

Tiistaina 5. toukokuuta umpeutuu puolestaan määräaika, johon mennessä Venäjän terveysviranomaisten ja hallituksen koronatyöryhmän pitäisi esittää Putinille ehdotus koronarajoitusten asteittaisesta lieventämisestä.

Rospotrebnadzorin johtaja Anna Popova varoitti kuitenkin vastikään, että mikäli venäläiset eivät noudata toukokuun alun vapaapäivinä karanteenisääntöjä ja eristä itseään riittävän tunnollisesti, voimassa olevia rajoitustoimia voidaan vielä entisestäänkin kiristää.