Ikä, tavat, ilmasto tai vaikkapa silkka hyvä tuuri voivat selittää, miksi joissakin maissa näytetään selviävän pandemiasta paremmin kuin naapurissa.

Vaikka koronapandemia koettelee käytännössä kaikkia maita maailmassa, niin jopa ihan keskenään naapureina sijaitsevat valtiot raportoivat toisistaan huomattavasti poikkeavia tartunta- ja kuolinlukuja.

Tilanne on tällainen esimerkiksi Pohjoismaissa, jossa Ruotsin lukemat ovat moninkertaisesti synkemmät naapurimaihin verrattuna.

New York Times haastatteli asiantuntijoita ja veti yhteen johtopäätöksiä, joiden mukaan on olemassa ainakin neljä pääsyytä maiden koronaeroavaisuuksiin: ikäjakauma, kulttuuri, ympäristö ja hallinnon toimenpiteiden nopeus.

Vastausten löytäminen eroihin on oleellista, jotta jatkossa voidaan määritellä tarkemmin riskiryhmään kuuluvat ja aikataulut rajoituksiin.

Koronavirusta tutkivat asiantuntijat eri puolilla maapalloa kuitenkin varoittavat, että heillä ei ole vielä käytössään tarvittavaa määrää aineistoa, jotta tartunnan leviämisestä saataisiin kattavaa kuvaa. Etenkin kun useista maista on tarjolla vasta vain hajanaisia tietoja.

Nuoruuden voima

Vaikuttaa siltä, että helpoimmin epidemiasta ovat päässeet maat, joissa väestön keski-ikä on nuori. On jo todettu, että koronavirus aiheuttaa nuorille lieviä tai ei liki mitään oireita. Heillä on myös pienempi todennäköisyys siihen, että covid-19-tauti kehittyisi kuolettavaksi, huomauttaa WHO.

Etelä-Afrikan poliisi ottaa kiinni parempia suojavarusteita sairaanhoitajille vaatinutta naista mielenosoituksessa.

1,3 miljardin asukkaan Afrikan mantereella on ilmoitettu vain 45 000 tartuntaa. Afrikassa on maailman nuorin väestö. Jopa 60 prosenttia asukkaista on alle 25-vuotiaita. Toisaalta Thaimaasta ja Irakista on saatu tietoja, että juuri 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä on suurimmat tartuntamäärät, mutta myös vähiten oireita.

Italiassa väestön mediaani-ikä on 45 vuotta. Siellä on kuolleita toiseksi eniten maailmassa. Italiassa covid-19-tautiin menehtyneiden keski-ikä on ollut noin 80 vuotta.

Kulttuuriin kuuluva etäisyys

Eräissä yhteisöissä on valmiiksi sisään rakennettu normi ottaa sosiaalisista etäisyyttä toisiin ihmisiin. Se on ehkä tarjonnut niille suojaa pandemian aikana, tutkijat arvioivat.

Esimerkiksi Thaimaassa ja Intiassa, joissa tartuntaluvut ovat olleet suhteessa vähäisiä, on entuudestaan ollut tapana tervehtiä ilman kontaktia toiseen. Japanissa ja Etelä-Koreassa tavat ovat vastaavia, mutta lisäksi niissä maissa on jo totuttu kasvomaskien käyttämiseen ilman kansallista epidemiaakin.

Thaimaalaiset munkit jakavat ruoka-apua Ayutthayassa.

Länsimaissa koronaepidemia on ollut erityisen kohtalokas sen päästyä leviämään vanhusten hoitolaitoksissa pahimpiin riskiryhmiin kuuluvien keskuudessa. Kehittyvissä maissa vastaavia laitoksia on vain vähän ja ikäihmisistä huolehditaan perhepiirissä.

Kehittyvissä maissa myös julkisen liikenteen tarjonta oli jo ennen pandemiaa rajoittunutta, mikä voi selittää viruksen leviämisen hitautta.

Lämpö ja valo

Koronaepidemia levisi alkuvuodesta vauhdilla etenkin talvisissa olosuhteissa sijaitsevilla alueilla kuten Italiassa ja Yhdysvalloissa. Samaan aikaan tropiikin maissa siitä ei juuri ilmoitettu. Tämän on arveltu viittaavan siihen, ettei virus viihdy kuumassa ilmanalassa.

Aiemmin tunnetut koronavirustyypit, kuten yleiset hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset ovat vähemmän tarttuvia lämpimässä ja kosteassa ilmastossa.

Italialaissotilaat valvovat liikkumisrajoituksia Milanossa maaliskuun loppupuolella.

Tutkijat kuitenkin varoittavat pitäytymästä ideaan, että lämpimät kelit estäisivät tartuntojen leviämistä. Toistaiseksi koronavirus on ehtinyt aiheuttaa eräitä pahimpia epidemioita paikoissa kuten Brasilian Amazonin alue.

Aikaiset ja tiukat eristystoimet

Pikaisesti eristystoimiin ryhtyneet maat, kuten Vietnam ja Kreikka ovat onnistuneet siinä, ettei virusepidemian ole päässyt hallinnasta. Tämä todistaisi tiukan sosiaalisen etäisyyden ja karanteenitoimien tepsimisestä.

Afrikassa on aiempien tappavien tartuntatautien kuten HIV:n ja Ebolan myötä luotu olosuhteisiin nähden tehokas ja toimiva järjestelmä, jolla pystytään nopeasti reagoimaan epidemioita vastaan.

Myös matkustuskiellot ja julkisten tilojen kuten uskonnon harjoittamispaikkojen ja urheiluareenoiden sulkemiset ovat selkeästi osoittautuneet tehokkaiksi, huomauttaa WHO.

Yli kuukausi rajojen, koulujen ja suuren osan liikkeiden sulkemisten jälkeen on esimerkiksi Thaimaassa ja Jordaniassa saatu uusien tartuntojen määrä laskuun.

Lopulta arpapeliä...

Neljästä pääsyystä huolimatta on suurin osa asiantuntijoista yksimielisiä siitä, ettei mikään yksittäinen tekijä selitä, miksi jotkut maat ovat päässeet pandemiasta muita helpommalla.

Vastaus voi olla kaikkien neljän tekijän yhteisvaikutus – tai vain hyvä tuuri.

Saman yhteiskuntakulttuurin ja ilmaston jakavilla mailla voi olla hyvinkin erilainen lopputulos epidemian suhteen, jos vain vaikkapa yksi viruksen saanut ”supertartuttaja” sattui olemaan paikassa, jossa oli koolla paljon väkeä.