Tutkijoiden mukaan riskiryhmien on edelleen syytä pysyä eristyksissä, mutta muun yhteiskunnan tulisi purkaa rajoitustoimet hallitusti.

Stanfordin yliopiston epidemiologian professori John Ioannidis ja LSE:n (London School of Economics) tutkija Rohan Silva kirjoittavat The Timesissa, etteivät massiiviset rajoitustoimet ole enää oikea lääke koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Heidän mukaansa poliitikkojen täytyi epidemian alkuvaiheessa tehdä kauaskantoisia ratkaisuja erittäin rajallisen tiedon perusteella. Karmeilta vaikuttaneet tilastot saivat monet maailman johtajista sulkemaan koko taloutensa ja asettamaan väestön karanteeniin.

Ioannidis kyseenalaisti eristystoimien vaikutuksen jo 17. maaliskuuta julkaisemassaan kirjoituksessa. Hän huomautti, että pitkäaikaisen lukituksen seuraukset ovat täysin tuntemattomat.

– Kuinka kauan näitä toimia pitäisi jatkaa, jos pandemia riehuu maailmalla? Mistä päättäjät tietävät, etteivät he tee enemmän harmia kuin hyvää, Ioannidis kysyi.

Nyt tutkimustietoa on jo huomattavasti enemmän saatavilla. Ioannidis ja Silva toteavat viruksen olevan huomattavasti yleisempi kuin aluksi oletettiin. Heidän mukaansa suurin osa ihmisistä sairastaa taudin joko lievin oirein tai täysin oireettomana.

He perustavat väitteensä vasta-ainetutkimusten tuloksiin, jotka osoittavat koronavirustartuntojen määrän olevan moninkertaisesti suurempi kuin tilastoista käy ilmi. Heidän mukaansa tieteellinen näyttö myös osoittaa viruksen olevan vaarattomampi kuin aluksi pelättiin.

– Kun otetaan huomioon toteamattomien tartuntojen määrä, kuolleisuusluvut ovat verrattavissa rajuun kausi-influenssaan. Ainakin alueilla, missä sairaalat ja hoitokodit eivät ole ylikuormittuneet, he kirjoittavat.

Tutkijoiden mukaan koronavirukseen kuolleet ovat usein saaneet tartunnan sairaalasta tai hoitokodista. Monissa Euroopan maissa noin puolet raportoiduista kuolemaan johtaneista koronatartunnoista ovat olleet peräisin terveydenhuollon piiristä.

– Tästä voi vetää johtopäätöksen, ettei yhteiskunnan täydellinen sulkeminen ole enää perusteltu toimenpide, vaan siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Vaakakupissa painavat massiivinen työttömyys, perheväkivallan kasvu, mielenterveysongelmat, lasten hyväksikäyttö ja lykättyjen tai peruttujen terveydenhuollon toimenpiteiden aiheuttamat kuolemat.

Rajoitustoimenpiteiden purkamisen ei heidän mielestään kuuluisi johtaa myöskään viruksen seurantatoimien merkittävään lisäämiseen esimerkiksi testien, tartuntaketjujen jäljittämisen tai vasta-ainekokeiden muodossa.

– Tartuntaketjujen jäljittäminen on järkevää, kun tapauksia on vähän. On todennäköistä, että useat miljoonat britannialaiset ovat jo saaneet tartunnan, mikä tekee jäljittämisestä mahdotonta.

Tutkijoilta ei heru ymmärrystä myöskään väittämille, joiden mukaan eristystoimenpiteiden hallitussa purkamisessa olisi kyse laumasuojan hankkimisesta. Se ei heidän mukaansa ole toivottava ratkaisu taudille, joka ruuhkauttaa helposti terveydenhuollon.

– Parempi lähestymistapa on käyttää testien tuloksia apuna yhteiskunnan vaiheittaisessa avaamisessa. Terveydenhuollon henkilökuntaa on testattava säännöllisesti riskiryhmien suojelemiseksi, ja tiukkoja hygieniatoimia tulee noudattaa.

Ioannidis ja Silva linjaavat, että oireilevien ihmisten on syytä pysyä poissa sairaaloista, elleivät he ole äärimmäisen sairaita. He myös toteavat, että riskiryhmiin kuuluvat saattavat joutua pysymään eristyksissä pidempään. Muun yhteiskunnan tulisi kuitenkin heidän mielestään palata vähitellen normaalitilaan.

– Covid-19 on uudenlainen virus ja meillä on vielä paljon opittavaa siitä. Viimeisin näyttö ja statistiikka kuitenkin osoittaa suotuiseen suuntaan. Poliitikot voivat siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja lopettaa eristäytymisen, he toteavat.

