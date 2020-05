Hollantilaisravintola ratkaisi koronaongelman – näin ihmiset voivat ruokailla turvallisesti

Hollantilaisravintola kehitti luovan ratkaisun siihen, miten asiakkaat voivat pitää turvallisen sosiaalisen etäisyyden toisiinsa ja silti nauttia ruuasta rauhassa.

Amsterdamissa sijaitsevan Mediamatic ETEN -ravintolan ratkaisu on sijoittaa asiakkaat erillisiin “kasvihuoneisiin”. Erillisissä lasitetuissa huoneissa on pöytä kahdelle tai kolmelle henkilölle.

– Tämä oli yksi toteuttamiskelpoisimmista ideoista, joita pohdimme ja listasimme, kertoo yksi ravintolan omistajista Willem Velthoven NL Times -lehdelle.

Suosio on ollut valtava. ”Kasvihuoneita” on voinut jo varata toukokuun viimeiselle viikolle ja siitä eteen päin aina kesäkuun loppuun asti. Velthovenin mukaan kaikki on jo loppuun varattu.

Ravintolat ja baarit ympäri Hollantia ovat pohtineet erilaisia tapoja avata ovensa. Ravintola-alan etujärjestö KHN on NL Timesin mukaan lähettänyt maan hallitukselle kirjelmän asiasta. Järjestön mukaan on kriittisen tärkeää, että hallitus esittää pikaisesti näkemyksensä ravintoloiden avaamisesta.

Myös Velthoven pohtii, mikä on hallituksen ravintola-alaa koskeva suunnitelma siinä tapauksessa, jos ravintoloiden ovet määrätään suljettavaksi pidemmäksi aikaa.

Jos miljardeja euroja on laitettu KLM-lentoyhtön tukemiseen, mikä on hallituksen suunnitelma auttaa ravintola-alaa, Velthoven pohtii.

– Jos en saa tehdä mitään enää tänä vuonna, sitten se on loppu, hän valittelee.

Hollanti on jo kieltänyt suuret yleisötapahtumat syyskuun alkuun asti. Päätöksen yötä esimerkiksi jalkapallon pääsarjan Eredivisien kautta ei pelata loppuun. Myös Hollannin F1-osakilpailun ajaminen Zandvoortissa on epävarmaa.