Brittiperheen isä ja tytär kuolivat koronaan vain parin päivän sisällä toisistaan – entinen ministerikin osoitti kunniaa surun keskellä

Entinen brexit-ministeri David Davis osoitti kunniaa koronaan kuolleelle pidetylle poliisille ja hyväntekijälle.

Britannialaiset isä ja tytär kuolivat koronavirukseen vain parin päivän sisällä toisistaan, kertoo brittilehti The Guardian.

Britannian parlamentin jäsen, entinen brexit-ministeri David Davis osoitti kunniaa poliisina ja Punaisen Ristin johtajana toimineelle David Whincupille, 79, ja tämän tyttärelle Joanne Rennisonille, 52, jotka molemmat menehtyivät koronavirukseen.

– David oli kiltein, huomaavaisin ja kerta kaikkiaan kunnollisin mies, joka minulla on ollut koskaan kunnia tavata. Hän oli fantastisen sitoutunut ja epäitsekäs kansanpalvelija. Me kaikki kaipaamme häntä suuresti, Davis sanoi The Guardianin mukaan.

Whincup asui vaimonsa Margaretin, tyttärensä Joannen ja juristiksi opiskelevan tyttärentyttärensä Alicen kanssa pienessä Cottinghamin kaupungissa. Hän teki yli 30 vuoden mittaisen uran poliisina ja toimi sen jälkeen johtajana Punaisessa Ristissä.

Isä David Whincup ja tytär Joanne Rennison menehtyivät vain muutaman päivän välein.

Rennison työskenteli isänsä tavoin Punaisessa Ristissä. 30-vuotiaana hänellä todettiin MS-tauti, ja perhe kertookin MS-yhteisön olleen aina hänen mielessään hyväntekeväisyystyötä tehdessä.

Britannialainen sanomalehti Metro kertoo, että Whincupin ja Rennisonin hautajaisia vietettiin maanantaina. Paikalla olivat koronapandemian vuoksi vain lähimmät omaiset, mutta monet seurasivat tilaisuutta suorana lähetyksenä verkossa.

– Normaalioloissa tämä rakennus olisi täynnä ihmisiä, sillä David oli hyvin pidetty ihminen, hänen entinen poliisikollegansa Stuart Hickson sanoi Metro-lehden mukaan.