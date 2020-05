Presidentti kertoi saaneensa positiivisen koronatuloksen vuohelle, viiriäiselle ja papaijalle.

Tansanian presidentti John Magufuli hyökkäsi sunnuntaina voimakkaasti maansa koronavirustartuntoja tutkivaa laboratoriota vastaan ja syytti sitä jopa sabotaasista.

Magufulin mukaan positiivisen koronavirustuloksen saaneet ihmiset saattavat olla täysin terveitä. Presidentin mukaan myös laitoksen välineistö ja henkilökunnan ammattitaito ovat kyseenalaisia.

Presidentti kertoi lähettäneensä salaa laboratorioon useista eläimistä, hedelmistä ja jopa moottoriöljystä otettuja näytteitä. Tulosten mukaan papaijalla, viiriäisellä ja vuohella oli koronavirus.

Oppositio on syyttänyt Magufulia virusepidemian vähättelystä. Tansaniassa ei juuri ole rajoitettu ihmisten liikkumista pandemian vuoksi, ainoastaan koulut ja yliopistot on suljettu.

Sen sijaan esimerkiksi ravintolat, kaupat ja julkinen liikenne toimivat normaalisti. Magufuli on niin ikään kehottanut ihmisiä käymään kirkoissa ja moskeijoissa. Sunnuntaina hän arvosteli imaamia, joka oli sulkenut suuren moskeijan Dar es Salaamissa varotoimena virusta vastaan.

Tansaniassa on todettu 480 koronatartuntaa ja 16 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Väestöön suhteutettuna Tansaniassa on kuollut 8 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava suhdeluku oli sunnuntaina 42.