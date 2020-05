Lääkärit varautuivat jo pääministerin kuolemaan – Boris Johnson kertoo, mitä teho-osastolla tapahtui

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan häntä hoitaneet lääkärit olivat jo valmistautuneet ilmoittamaan hänen kuolemastaan. Koronaviruksen aiheuttaman taudin sairastanut Johnson kertoo The Sun -lehden haastattelussa, mitä teho-osastolla tapahtui.

– Se oli rankka hetki, en voi kieltää sitä. Heillä oli suunnitelma valmiina ”Stalinin kuolema”-tyyppiseen skenaarioon, Johnson sanoo The Sunin haastattelussa viitaten Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin kuolemaan vuonna 1953.

– En ollut kovin hyvässä kunnossa ja olin tietoinen, että hätäsuunnitelma oli olemassa. Lääkäreillä oli kaikenlaisia järjestelyjä siltä varalta, että kaikki menisi pahasti pieleen.

Johnsonin mukaan totuus tilanteesta valkeni hänelle sairaalassa, kun hänet kytkettiin monitoreihin ja siirrettiin teho-osastolle. Hänelle annettiin suuret määrät happea. Hän kertoo, kuinka ”kirotut mittarit menivät yhä väärään suuntaan” ja hän ymmärsi, ettei Covid-19:ään ole hoitoa.

Tilanteen vakavuus iski tajuntaan viimeistään, kun lääkärit pohtivat pitäisikö Johnson laittaa hengityskoneeseen.

– Oli vaikea uskoa, että vain muutamassa päivässä terveyteni oli heikentynyt tällaiseen vaiheeseen. Muistan tunteneeni turhautuneisuutta. En voinut ymmärtää, miksi tilani ei parantunut.

Johnson kertoi sairastuneensa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin maaliskuun 27. päivä. Hän ehti olla viikon eristyksissä, kunnes joutui sairaalahoitoon. Tehohoitoon hänet siirrettiin vuorokauden päästä sairaalaan saapumisesta ja tehohoitoa kesti kolme päivää.

Johnson toipui ja pääsi näkemään poikansa syntymän. Keskiviikkona syntynyt poika on nimetty Johnsonin ja tämän avovaimon Carrie Symondsin isoisien sekä Johnsonin hengen sairaalassa pelastaneiden lääkärien mukaan, kertoi Symonds Instagram-palvelussa.

Pojan nimeksi tuli Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

– Wilfred Boriksen isoisän mukaan, Lawrie minun isoisäni mukaan ja Nicholas tohtorien Nick Price ja Nick Hart mukaan. He pelastivat Boriksen hengen viime kuussa, Symonds kirjoitti.

Boris Johnson ja hänen avovaimonsa Carrie Symonds.

Britanniassa on kuollut covid-19-tautiin yli 28 100 ihmistä, mikä on 414 kuolemantapausta miljoonaa ihmistä kohden. Tartuntoja on todettu yli 182 000. Viranomaiset ovat arvioineet kuolinhuipun olevan takana.

Johnson kertoi hallituksen julkistavan ensi viikolla suunnitelmansa rajoitusten asteittaisesta höllentämisestä.