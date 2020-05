Uusi arvio: 250 000 moskovalaista on jo saanut koronan – Venäjän virallinen luku vajaat 115 000

Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobjanin (oik) on pitänyt pääkaupungissa tiukkaa koronakuria. Maaliskuisessa kuvassa Sobjanin on yhdessä presidentti Vladimir Putinin ja sittemmin koronaan sairastuneen pääministeri Mihail Mishustinin kanssa.

Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobjanin arvioi, että noin 2 prosenttia moskovalaisista on jo koronaviruksen kantajia.

Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobjanin kirjoittaa blogissaan, että todellinen koronavirukseen sairastuneiden määrä kaupungissa on arviolta noin 2 prosenttia koko asukasmäärästä. Hänen mukaansa arvio perustuu eri väestöryhmien seulontatutkimuksiin.

Sobjanin ei itse tehnyt prosenttiluvusta mitään laskutoimitusta, mutta suomeksi sanottuna se tarkoittaisi noin 250 000 sairastunutta.

Moskovan asukasluku on viimeisten tietojen mukaan noin 12,6 miljoonaa, kertoo RBK-lehti. Todellisuudessa kaupungissa asuu kuitenkin normaalioloissa paljon enemmän ihmisiä joko pysyvästi tai tilapäisesti, sillä kaikki eivät ole virallisesti missään kirjoilla.

Moskovassa desinfioidaan katuja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Moskovan virallisesti todettujen covid-19-tautitapausten määrä on kuitenkin paljon pienempi tilastosivujen mukaan. Lauantain tietojen mukaan vahvistettuja tartuntoja on kaupungissa 57 300. Koko Venäjän vahvistettujen tartuntojen määrä on puolestaan 114 573.

Sobjaninin mukaan Moskovassa on onnistuttu hillitsemään epidemian leviämistä ja kasvatettu tautitapausten diagnoosia, mutta vaara ei ole vielä ohi.

– On selvää, että toistaiseksi uhka kasvaa. Vetoankin jälleen kerran teihin rakkaat moskovalaiset, että suhtautuisitte eristystoimenpiteisiin maksimaalisen vastuuntuntoisesti, Sobjanin kirjoitti.

Venäläisten havahtumista koronavirukseen on lisännyt se, että jo kahdella Venäjän hallituksen ministereistä kerrotaan olevan tartunta. Toinen on pääministeri Mihail Mishustin ja toinen on asunto- ja rakennusministeri Vladimir Jakushev.

Pietarissa on esitetty puolestaan arvio, jonka mukaan jopa liki puolet kaupunkilaisista olisi koronaviruksen oireettomia kantajia. Näin sanoi uutistoimisto Interfaxille Rospotrebnadzor-kuluttajansuojaviranomaisen lehdistösihteeri Jelizaveta Skorynina.

– Tällä hetkellä liki 50 prosenttia kaupunkilaisista on viruksen oireettomia kantajia, siksi se leviää näin nopeasti, Skorynina sanoi vedoten asiantuntijalääkäri Anna Popovan arvioon.

Pietarissa on tällä hetkellä todettuja covid-19-tautitapauksia hieman reilut 4400. Pietarin tartuntatautien kontrollista vastaava lääkäri Natalija Bashketova kertoi Interfaxille vastikään, että tähän mennessä todetuista tartunnoista noin puolet on ollut ihmisillä oireettomana.

Bashketovan mukaan kaikki Pietarin sairaaloissa tapahtuneet joukkotartunnat ovat lähteneet liikkeelle nimenomaan henkilöistä, joilla ei ole ollut minkäänlaisia hengitystietulehduksen oireita.