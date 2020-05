Varpaan punoittaminen voi olla yksi merkki koronasta.

Lääkärit ovat huomanneet, että koronaviruksen aikana kylmäkyhmyt ovat yleistyneet potilailla. Varpaat punottavat ja turpoavat samaan tapaan kuin paleltumissa.

Yhdysvaltain San Franciscossa työskentelevä ihotautilääkäri Lindy Fox kertoo The New York Times -sanomalehdelle, että ennen koronaa vuoden aikana saattoi neljällä viidellä potilaalla olla kylmäkyhmyjä.

Kylmän aiheuttamia ihovammoja näkyi varpaissa tai sormissa.

Lindy Fox kerto, että viime viikkojen aikana hän on nähnyt kymmeniä kylmäkyhmyjä. Ihovammoja on potilaiden varpaissa.

– Heillä ei ole ollut aiemmin kylmäkyhmyjä eikä mitään vastaavaan.

Vastaavia havaintoja ovat ihotautilääkärit tehneet muuallakin Yhdysvalloissa. Yksi sairaalalääkäri kertoo, miten hän on lisännyt päivystysvuoroja pelkästään näiden varvasvammojen takia.

Ensin varvas näyttää turvonneelta, sitten se muuttuu punertavaksi. Usein punaisuutta on useammassa varpaassa. Varvas on arka. Siinä on polttava tai nipistelevä tunne.

Ihotautilääkäri Esther Freeman kertoo The Washington Post sanomalehdessä, miten joillekin tulee punertavia ihovammoja ja varpaassa on polttava tunne.

Freemanin mukaan iho-oire häviää parissa viikossa.

Hänen mukaansa tähän asti suurin osa koronavarpaan saaneista on oireettomia tai potilaat kärsivät hyvin lievistä oireista.

Erikoista on hänen mielestään se, että koronavarvas tulee nuoremmille. Potilaat ovat yleensä lapsia tai nuoria aikuisia.

Espanjassa lääkärit ovat tehneet vastaavia havaintoja. Yleensä iho-oireita näkyi teini-ikäisillä tai nuorilla aikuisilla.

Lindy Fox selvittää The New York Times -lehdelle, että kylmäkyhmyoire on yleensä hyvä merkki. Ihminen on toipumassa koronaviruksesta. Elimistö käy puolustustaistelua virusta vastaan.