Elon Musk twiittasi – Teslan arvosta lähti 14 miljardia dollaria

Tesla-miljardööri Elon Musk kirjoitti perjantaina Twitteriin, että hänen mielestään Teslan osakkeen arvo on liian korkealla. Sitten alkoi tapahtua.

Elon Musk on säännöllisesti kohun silmässä twiiteillään.

Perjantaina sähköautoistaan tunnetun Teslan toimitusjohtaja twiittasi, että yhtiön osakkeen arvo on liian korkealla.

BBC:n ja AFP:n mukaan Teslan pörssikurssi laski twiitin jälkeen yli 10 prosenttia ja yhtiön arvosta katosi noin 14 miljardia dollaria. Muskin omistuksista suli noin kolme miljardia dollaria.

BBC kertoo myös, että Wall Street Journal kysyi Muskilta, oliko twiitti vitsi tai oliko sitä käyty lakimiehen kanssa läpi. Musk oli vastannut lyhyesti, että ei.

– Näemme nämä Muskin kommentit kieli poskessa heitetyiltä. Sellainen Elon on. Tällainen toiminta epäilemättä aiheuttaa päänsärkyä sijoittajille ja turhauttaa Wall Streetillä, sijoittamiseen erikoistuneen Wedbush Securitiesin analyytikko Daniel Ives sanoo Reutersille.

Musk joutui muutama vuosi sitten Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan elimen SEC:n käsittelyyn, kun toimitusjohtajan kerrottiin antavan vääriä ja harhaanjohtavia tietoja yrityksestä Twitterissä. Tämän jälkeen SEC ja Tesla ovat sopineet, että Muskin yhtiötä koskevat twiitit kulkevat lakimiesten läpi julkisuuteen.

Musk erosi tuolloin yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta, mutta sai jatkaa toimitusjohtajana.

Musk on muun muassa twiitannut harkitsevansa yhtiön vetämistä pois pörssistä ja kertonut yhtiön valmistavan huomattavasti enemmän autoja kuin mikä on ollut todellinen tuotantokapasiteetti. Lisäksi Musk on twiitannut aprillipilana, että yhtiö menisi konkurssiin.