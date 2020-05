Yhdysvalloissa päivässä lähes 1  900 koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa on viimeisen 24 tunnin aikana kuollut koronaviruksen seurauksena ainakin 1 883 ihmistä.

Maailman koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston luku kuvaa tilannetta torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kerrottiin päivittäin yli 2 000 uudesta kuolemasta.

Yhteensä viruksen seurauksena on Yhdysvalloissa kuollut jo noin 65 000 ihmistä, mikä on selvästi eniten maailmassa. Vahvistettuja koronavirustartuntoja maassa on yli 1 100 000, mikä sekin on korkein luku maailmassa.

Yhteensä koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisesti ainakin 238 000 ihmisen kuoleman.