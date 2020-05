Venäjän asunto- ja rakennusministeri joutui sairaalaan koronavirustartunnan takia

Perjantai oli Venäjällä synkin päivä pandemian aikana.

Venäjän asunto- ja rakennusministeri Vladimir Jakushev on joutunut sairaalahoitoon sairastuttuaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Asiasta kertoivat useat venäläismediat, muun muassa uutistoimisto Tass.

Jakushevin voinnista ei heti ollut saatavissa virallista tietoa, mutta tiedotusvälineille välittämässään lausunnossa Jakushev sanoo, että hän on yhdessä moskovalaisessa sairaalassa tarkkailussa ja saamassa hoitoa.

Sairaalahoitoon päätyi myös saman hallinnonalan apulaisministeri Dmitri Volkov.

Virkaatekeväksi asunto- ja rakennusministeriksi Jakushevin sairausloman ajaksi on nostettu Nikita Stasishin.

51-vuotias Jakushev on ollut Venäjän asunto- ja rakennusministerinä kohta kaksi vuotta. Hänet nimitettiin tehtävään toukokuussa 2018. Ennen ministerin pestiä Jakushev oli 13 vuotta Tjumenin alueen kuvernöörinä.

Jakushev on jo toinen venäläisministeri, joka on sairastunut koronavirukseen. Torstaina kerrottiin, että myös pääministeri Mihail Mishustinilla on koronavirus.

Perjantai oli koronaepidemian synkin päivä Venäjällä. Vuorokauden aikana ilmoitettiin 7 933 uutta koronavirustartuntaa. Se on toistaiseksi suurin yhden vuorokauden aikana sairastuneiden määrä.

Yhteensä Venäjällä on vahvistettu nyt 114 431 koronavirustartuntaa. Kuolleita on ilmoitettu 1 169.