Ruotsin tartuttavuusluku putosi alle yhteen – Tegnell: ”Olemme päässeet eräänlaiselle tasangolle”

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell on antanut kasvot Ruotsin muista poikkeavalle koronastrategialle.

Tartuttavuusluvun eli R0-luvun vajoaminen alle nollaan tarkoittaa epidemian hidastumista.

Koronaviruksen tartuttavuusluku eli R0-luku on ollut Ruotsissa alle yhden jo jonkin aikaa. Asiasta uutisoivien Aftonbladetin ja Expressenin mukaan tieto perustuu maan kansanterveysviraston tekemiin laskelmiin.

R0-luvun putoaminen alle yhden tarkoittaa sitä, että yksi tartunnan saanut henkilö tartuttaa virusta edelleen enää alle yhdelle henkilölle. Tämä puolestaan merkitsee epidemian hidastumista.

Viraston laskelmien mukaan tartuttavuusluku oli Ruotsissa 25. huhtikuuta 0,85. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan luku vajosi alle yhden jo neljää päivää aiemmin.

– R0-lukumme on ollut alle yhden joitakin viikkoja. Se on juuri ja juuri yhden alapuolella, joten ero ei ole suuri. Olemme päässeet eräänlaiselle tasangolle. Mutta luku ei ole ainakaan nousemassa, ja tämän sairauden kohdalla se on nähtävä positiivisena merkkinä, Tegnell sanoi SVT:lle.

Ruotsin R0-luvun kerrottiin olleen korkeimmillaan helmikuun lopulla, jolloin yhden viruksen kantajan arvioitiin tartuttavan sen edelleen yli kolmelle muulle ihmiselle.

Uusia tartuntoja todetaan edelleen satoja päivässä

Ruotsin koronastrategiaan on kohdistunut maailmalla runsaasti mielenkiintoa, sillä maassa ei ole nähty tarvetta yhtä laajoille rajoitustoimille kuin suurimmassa osassa muuta maailmaa. Tämä on näkynyt moninkertaisina tartunta- ja kuolinlukuina esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Perjantaihin mennessä Ruotsissa oli todettu 21 520 vahvistettua koronatartuntaa sekä 2 653 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Uusia tartuntoja todetaan päivittäin edelleen kolminumeroisia määriä.

Monet valtiot ovat alkaneet purkamaan koronaviruksen leviämistä hillitseviä rajoitteita tartuttavuusluvun pudottua alle nollaan. Suomessa luvun kerrottiin torstaina laskeneen alle yhden, mikä lienee ollut vaikuttamassa myös hallituksen ilmoittamaan päätökseen koulujen avaamisesta.

Tanskassa puolestaan R0-luvun kerrottiin kohonneen kaksi viikkoa sen jälkeen, kun kouluissa palattiin lähiopetukseen. Lukema on kuitenkin edelleen alle yhden, joten toistaiseksi maassa ei ole nähty syytä laajempaan huoleen.