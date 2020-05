Helsingin-laiva Princess Anastasia lähti karanteenilaivaksi Murmanskin lähelle, jossa yli tuhat rakennustyöläistä on sairastunut Belokamenkan kylässä.

Venäjän tämän hetken pahin yksittäinen koronaviruskeskittymä on Suomen pohjoispuolella Murmanskin alueella sijaitsevassa Belokamenkan kylässä, jonne rakennetaan kaasuyhtiö Novatekin satamaa, telakkaa ja huoltokeskusta.

Rakennustyömaalla on töissä yhteensä yli 11 000 ihmistä, mutta eristetyssä Belokamenkassa kerrotaan olevan tällä hetkellä paikan päällä 3 799 henkilöä.

Paikalla olijoista jo liki joka kolmannella on koronavirustartunta. 1 079 henkilöä on todettu testeissä positiivisiksi. Luvussa ovat mukana sekä karanteeniin jääneet rakennustyöläiset että heidän avukseen lähetetyt terveydenhuollon työntekijät.

Belokamenkaan perustettiin telttasairaala sen jälkeen kun koronavirus pääsi riistäytymään käsistä.

Kyseessä on strategiseksi luokiteltu rakennuskohde, mikä tarkoittaa sitä, että paikalla olevia työntekijöitä sitovat tarkat vaitiolo- ja liikkumissäännöt.

Kun virus alkoi levitä Belokamenkassa, tiedonsaanti osoittautui vaikeaksi. Venäjän media on törmännyt siihen, että työläiset ovat pelänneet kertoa koronatilanteesta edes nimettöminä.

– Jokainen työntekijä, joka kertoo Novatekin työmaalla tapahtuvista asioista, ottaa riskin jäädä ilman töitä tai palkkaa, kertoi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Murmanskin-edustaja Violetta Grudina 7x7-sivustolle.

Belokamenkasta on tihkunut tietoja, joiden mukaan työmaalla on suhtauduttu koronavirukseen välinpitämättömästi, töitä on jatkettu turvaväleistä piittaamatta eikä hengityssuojaimia ole ollut. Sairastuneiden kohtalo on ollut ankea.

– Ulkona on miinus kymmenen astetta pakkasta, auto kiidättää sairaalaan, lämmitin on rikki ja matkaa on vielä 130 kilometriä. Jalat alkavat jäätyä, mutta mitään et voi tehdä, kuvaili yksi sairastunut matkaansa Murmanskiin sairaalaan.

Perjantaina vahvistui, että Helsingistä Pietariin risteillyt Princess Anastasia -laiva on lähetetty Belokamenkaan karanteenilaivaksi.

Kommersant-lehden mukaan laiva saapunee perille jo lauantaina, sillä sen kerrotaan lähteneen matkaan 27. huhtikuuta Gdanskista.

Risteilyalus Anastasia on lähetetty karanteenilaivaksi.

St. Peter Linen Pietarin-risteilyt ovat olleet jo pitkään pysähdyksissä koronaviruksen vuoksi. Laivayhtiön sivuilla on tiedote, jossa kerrotaan M/S Princess Anastasian Helsingin-lähtöjen olevan peruttu ”ainakin 13.5. saakka”.

Moby SPL:n pääjohtaja Sergei Kotenev kieltäytyi kommentoimasta venäläismedialle uutista laivan uudesta komennuksesta.

Princess Anastasia on rakennettu vuonna 1986 Wärtsilän telakalla Suomessa. Laiva liikennöi Viking Linen väreissä 1993 saakka, jolloin se tunnettiin nimellä M/S Olympia.

Kuva Karjalan koronasairaalasta. Hoitohenkilökunta on erityisen kovilla.

Murmanskin alueen kuvernööri Andrei Tshibis kertoi uutistoimisto Tassille, että laiva on tarkoitettu helpottamaan Belokamenkan rakennustyömaan majoitusoloja.

– Saamme mahdollisuuden majoittaa ihmisiä parempiin olosuhteisiin, Tshibis sanoi.

Kommersantin mukaan Princess Anastasiasta tulee ”tarkkailumajoitus”. Laivalle sijoitetaan joko terveitä henkilöitä tai heitä, joilla on jo todettu koronavirus, mutta joiden tauti etenee pienin oirein.

Sairaalaksi laivaa ei ilmeisesti ole tarkoitettu eikä sitä aiota sellaiseksi muuttaa. Venäjän hätätilaministeriö on tuonut jo aiemmin Belokamenkaan lämmitettäviä ensiapusairaaloita. Vaikeammat potilaat viedään hoitoon Murmanskiin. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 82 henkilöä, joista kahden tila on vakava.

Belokamenkan rakennustyömaa liittyy Venäjän tavoitteeseen rakentaa maakaasun nesteyttämiseen tarkoitettujen ”kelluvia tehtaita”. Työmaalla on siirtotyöläisiä Venäjän eri alueilta sekä entisen Neuvostoliiton tasavalloista ja myös Kiinasta ja Turkista.

– Kaikkiin työntekijöihin suhtaudutaan kuin potentiaalisiin kontaktin saaneisiin, kertoi suurimman alihankkijan Velesstroin lehdistöedustaja Natalja Mihailova Komsomolskaja Pravdalle.