Trump epäilee, että koronavirus on peräisin kiinalaisesta laboratoriosta – uhkaa Kiinaa tariffeilla

Donald Trump väitti, että Kiina on mahdollisesti antanut koronaviruksen levitä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi torstaina epäilevänsä, että koronavirus on lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta. Trump myös syytti Kiinaa siitä, ettei se kyennyt pysäyttämään virusta tai antoi sen levitä.

Reutersin mukaan toimittajat kysyivät Trumpilta torstaina, onko hän nähnyt todisteita, jotka ovat vakuuttaneet hänet siitä, että virus olisi peräisin wuhanilaisesta laboratoriosta.

– Kyllä olen, Trump sanoi.

Kun Trumpilta kysyttiin, miksi hän on asiasta niin varma, hän vastasi:

– En voi kertoa teille sitä.

Trumpilta kysyttiin, aikooko hän rangaista Kiinaa keskeyttämällä Yhdysvaltojen velan maksun.

– Voin tehdä sen tariffeilla, Trump vastasi.

Vahinko laboratoriossa?

USA:n tiedusteluviranomaiset sanoivat aiemmin torstaina, että he eivät usko viruksen olevan keinotekoisesti tehty tai geneettisesti muunneltu. Useimpien asiantuntijoiden mukaan virus on lähtöisin wuhanilaiselta torilta.

Jotkut asiantuntijat ja Trumpin hallinnon virkamiehet ovat kuitenkin esittäneet epäilyksiä, että virus on saattanut karata Wuhanin virologisesta instituutista, jossa on käsitelty varomattomasti lepakoiden koronaviruksen tutkimisessa käytettyjä eläimiä.

Mikrobiologian ja bioturvallisuuden professori Richard Ebright kertoi huhtikuun alussa Washington Postille, että Wuhanissa lepakoiden koronaviruksia tutkittiin bioturvallisuustasolla 2, joka tarjoaa vain ”minimaalisen suojan”.

Ebright kuvaili Wuhanin tautitutkimuskeskuksessa kuvattua videota, jossa henkilökunta ottaa koronavirusnäytteitä lepakoilta ”riittämättömissä suojavarusteissa ja turvattomilla toimintatavoilla”.

Wuhanin virologinen instituutti on kiistänyt viruksen karanneen sieltä.

Syy Kiinan niskoille

Trump on viime viikkoina vierittänyt syytä koronaviruspandemiasta yhä enemmän Kiinan hallituksen niskoille.

New York Times uutisoi torstaina, että Trumpin hallinto on ulkoministeri Mike Pompeon johdolla painostanut USA:n tiedusteluviranomaisia hankkimaan tukea teorialle laboratorio-onnettomuudesta. Lehden mukaan keskustiedustelupalvelu CIA on kuitenkin vastannut, että asiaa on käytännössä mahdoton todistaa ilman pääsyä laboratorioon.

Koronavirus on tappanut Yhdysvalloissa jo yli 63 000 ihmistä, enemmän kuin missään muussa maassa. Kiina on ilmoittanut, että koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut maassa perjantai-iltaan mennessä 4 633 ihmistä.