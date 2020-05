Tämä kone on Venäjän ilmavoimien kuuminta rautaa – mutta mihin se pystyy?

Venäjän uuden sukupolven monitoimihävittäjä Suhoi Su-57 sai Natolta hiljattain koodinimen Felon, rikollinen. IS tutki, onko se niin paha kuin nimi antaa ymmärtää.

Perinteikkään Suhoi-lentokonevalmistajan viidennen sukupolven hävittäjä Su-57 teki ensilentonsa tammikuussa 2010. Nyt se on vihdoin sarjavalmistuksessa, mutta hankintaohjelma ei vieläkään näytä saavan tuulta alleen.

Koneen kehitys on edennyt hitaasti teknisten ongelmien, viivästysten ja rahoitusvaikeuksien vuoksi. Koronapandemian aiheuttama talouskriisi ja öljyn hintaromahdus saattavat olla ohjelmalle uusi kanto kaskessa.

Onko uusi Suhoi Su-57 siis vain kupla, vai pitäisikö se ottaa todesta? Tämä hävittäjähankkeesta tiedetään nyt.

1. Onko Su-57 ”taisteluissa testattu”?

Puolustusministeri Sergei Shoigu paljasti kaksi vuotta sitten, että Venäjä on käyttänyt Su-57-koneita taistelutehtävissä Syyriassa. Koneita oli kaksi, kumpainenkin prototyyppejä. Testilennot Khmeimimin lentotukikohdasta kestivät kolme päivää, ja koneiden kerrottiin laukaisseen niiden aikana ilmasta maahan -ohjuksia. Lentotehtäviä koneet suorittivat yhteensä kymmenen.

Toistamiseen Su-57-pari esiintyi Syyriassa viime vuoden lopulla, kertoi yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov joulukuussa. Gerasimovin mukaan koneet toteuttivat kaikki tehtävänsä onnistuneesti. Niiden ei tiedetä ottaneen osaa ilmataisteluihin.

2. Kuinka monta niitä on?

Koneita on valmistettu vasta 13 kappaletta. Venäjän valtion asehankintaohjelma 2020:n piti tilata Suhoilta kaikkiaan 52 konetta, mutta määrä pudotettiin ensin kahteentoista ja lopulta, elokuussa 2018, vain kahteen koneeseen. Sarjavalmistuserän ensimmäinen, viime syksynä toimitettu kone syöksyi alas koelennolla Komsomolsk-na-Amurissa jouluaattona 2019. Turman syy oli ohjauslaitevika.

Vaikeuksissa rämpinyt kehitysohjelma sai uutta puhtia viime kesänä, kun puolustushallinto teki yllättäen 76 koneen tilauksen Venäjän ilmavoimille. Toimitukset alkavat tänä vuonna ja ne on määrä saada päätökseen vuoteen 2028 mennessä. Tilauksen kerrotaan toteutuneen vasta presidentti Vladimir Putinin puututtua asiaan. Koneet sijoitetaan kolmeen lentorykmenttiin, joissa kussakin on kaksi laivuetta. Neljä konetta varataan koulutuskäyttöön.

Vahvistamattomien mediatietojen mukaan puolustushallinto saattaa koronakriisin ja talouden seisahduksen vuoksi päätyä pienentämään tilausta ja korvaamaan vanhentuvaa kalustoa edellisen polven Su-35- ja MiG-35-konein, jotka ovat halvempia kuin Su-57-häivehävittäjä.

Suhoi Su-35 on Venäjän parhaita niin sanotun neljännen polven hävittäjiä.

3. Mikä koneessa oikein mättää?

Tärkein syy puolustushallinnon epäröintiin on Su-57:n ”vanha” moottori. Saman moottorin eri versioita käytetään Su-27-, Su-30- ja Su-35-koneissa. Uusi, seuraavan tuotantoerän moottori on vanhaa selvästi kevyempi, taloudellisempi ja tehokkaampi, täysin digitaalisesti ohjattu ja ilmeisesti myös luotettavampi, koska siinä on vähemmän komponentteja. Uudet moottorit myös parantavat koneen häiveominaisuuksia.

Sarjavalmistusmalleihin uudet Izdelija 30 -moottorit saadaan aikaisintaan 2022. Puolustushallinto olisi ennen isoa tilausta halunnut varmistaa uusien moottorien saamisen koko tilattuun erään. Koska Putin kuitenkin kiirehti hankintaa, toimitetaan ensimmäiset tilaussarjan koneet vanhoin moottorein.

Epäilyt moottorien luotettavuudesta saivat Intian perumaan Su-57-koneiden hankinnan kesällä 2018. Runsaan 20 miljardin euron kauppa olisi ollut Venäjän aseteollisuudelle merkittävä. Intialaiset eivät uskoneet myöskään koneen häiveominaisuuksiin.

4. Mitä aseita siinä on?

Venäjän ilmavoimat pyrkii integroimaan Su-57:ään uusimmat ilmataistelu- ja ilmasta maahan -ohjukset.

Ilmataisteluohjusten terävintä kärkeä on pitkän kantaman Vympel R-37: tutkahakuinen, viisinkertaiseen äänennopeuteen yltävä ohjus, jonka voi ampua kauas horisontin taakse satojen kilometrien päähän ja 25 kilometrin korkeuteen.

Maa- ja merimaaleja varten Su-57 voi kuljettaa laajan valikoiman ohjuksia ja täsmäpommeja. Kehitteillä on myös uusi hypersooninen ilmasta maahan -ohjus, joka mahtuu luukkujen taakse koneen rungon sisään. Näin kone ei menetä häiveominaisuuksiaan kuljettaessaan tätä asetta.

Su-57:ssä on yksi perinteinen tykki, kaliiperiltaan 30 millimetriä.

Suhoi Su-57:n muodot ja rakenne on suunniteltu pienentämään koneen tutkapoikkipinta-alaa.

5. Entä häiveominaisuudet?

Su-57 on suurelta osin komposiittirakenteinen. Se on päällystetty tutkasäteilyä vaimentavalla materiaalilla ja muotoiltu siten, että kone antaa mahdollisimman pienen tutkakaiun. Moottorien liikkuvat osat eivät pääse heijastamaan tutkasäteitä ilmanottoaukoista. Antennit on piilotettu runkoon ja ohjaamon kupu on käsitelty tutkaheijastuksia estävällä metallioksidilla. Näin Su-57:n tutkapoikkipinta-ala on valmistajan mukaan saatu puristettua kolmaskymmenesosaan vanhan Su-27:n tutkapoikkipinta-alasta.

Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan Su-57:n tutkapoikkipinta-ala on kuitenkin suurempi kuin F-22 Raptorin ja Suomelle tarjottavan F-35 Lightning II:n. Lisäksi Suhoi on suunniteltu tutkassa heikosti näkyväksi lähinnä vain etusektorista. Suuret suihkumoottorien suuttimet lisäävät koneen näkyvyyttä takaa ja sivuilta.

Kun häiveominaisuudet yhdistetään kauas kantaviin aseisiin, tulee esille viidennen sukupolven hävittäjien suunnittelufilosofia. Su-57 on eräänlainen ilmojen tarkka-ampuja, joka pyrkii tuhomaan kohteet huomaamatta ja joutumatta itse vaaraan. Nopeana koneena se pystyy myös irrottautumaan taisteluista, joita se ei voi voittaa.

Lentue Yhdysvaltain ilmavoimien F-22 Raptor -häivehävittäjiä lähtemässä nousuun Havaijilla 21. huhtikuuta.

6. Mikä on koneen suorituskyky?

Su-57 pystyy yli kaksinkertaiseen äänennopeuteen ja 1,3–1,8 Machin matkalentonopeuteen ilman jälkipoltinta. Uusin moottorein sen teho-paino-suhde paranee entisestään.

Tarvittaessa Su-57 voi haastaa vastustajan lähi-ilmataisteluun, sillä sen suihkumoottorien suuttimet voivat kääntää kaasujen virtausta sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tämä niin sanottu vektorointi parantaa koneen liikehtimiskykyä. Lisäksi Su-57:ssa on peräti 12 aerodynaamista ohjainpintaa, jotka on ryhmitelty kuuteen pariin.

Suhoin pääkoelentäjä Sergei Bogdan kertonut, että Su-57:n suorituskyky on likimain samaa luokkaa kuin edeltävää polvea edustavan Su-35:n, jota lännessä pidetään erittäin kyvykkäänä hävittäjänä. Uusi Suhoi kuitenkin päihittää vanhan, kun lähdetään kiihdyttämään yliääninopeuksissa – sillä on Bogdanin mukaan paljon ”raakaa voimaa”.

7. Mitä elektroniikkaa siinä on?

Ainakin paperilla Su-57:n järjestelmät ovat vastaavia kuin läntisissä kilpailijoissa.

Su-57:ssä on elektronisesti keilaava tutka, saman tyyppinen kuin uusissa läntisissä taistelukoneissa. Pääantenniryhmää täydentävät heti sen taakse koneen nokkaan sijoitetut sivuantennit ja siipien johtoreunan jatkeeseen sijoitetut lisäantennit, jotka toimivat eri taajuusalueella kuin päätutka. Viimeksi mainittujen toivotaan auttavan erityisesti vastustajan häivehävittäjien havaitsemisessa. Tutkan avulla kone voi läntisten tietojen mukaan seurata 32 maalia ja ampua kahdeksaa.

Koneessa on myös elektronisen sodankäynnin kykyjä ja elektro-optinen maalinosoitusjärjestelmä.

Sensorien tieto keskitetään ohjaamon heijastusnäytölle, kolmelle 15 tuuman näyttöruudulle ja kypärään, joka pystyy näyttämään ohjaajalle myös koneen kameroiden kuvaa. Yhtä tehokkaaseen sensorifuusioon kuin F-35:ssa sen ei uskota pystyvän. Amerikkalaiskoneessa ohjaajan tilannetietoisuus on lentäjien mukaan huippuluokkaa.

Tätä konetta tarjotaan Suomelle: HX-hankkeen ohjelmajohtaja, eversti Juha-Pekka Keränen ja Lockheed Martin F-35A ilmavoimien koelento-ohjelman mediapäivänä Satakunnan lennostossa 10. helmikuuta.>

8. Yhteenveto

Panostamalla kalliiseen ja vielä epävarmaan teknologiaan Venäjä katsoo tulevaisuuteen ja luottaa siihen, että Su-57:sta tulee vielä taisteluvalmis paketti. Yhdysvalloilla on kaksi operatiivisessa käytössä olevaa häivehävittäjää ja Kiinalla yksi, eikä Venäjällä haluta jäädä tässä kilvassa takamatkalle.

Tulevaisuuteen katsomisesta kertoo vielä se, että Su-57 tehnyt koelentoja miehittämättömän S-70 Ohotnik -lentolaitteen kanssa. Samanlaisia kykyjä kehitetään Yhdysvalloissa, sillä nykyaikainen ilmasodan ympäristö on muuttuu koko ajan yhä vaativammaksi. Samasta syystä Saksa ja Ranska lähtevät yhdessä kehittämään uuden sukupolven FCAS-taistelulentokonetta, joka tärkeä ominaisuus on yhteistoiminta miehittämättömien koneiden kanssa. Britannialla on oma vastaava Tempest-hankkeensa.

Su-57 on vielä raakile, mutta rampa ankka se ei ole.

Lähteet: Combat Aircraft Journal, Sputnik, Utro.ru, The Diplomat, Flugrevue