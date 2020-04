Talouden sakkaaminen vähensi päästöjä Euroopassa reilusti pelkästään huhtikuussa.

Koronaviruksen aiheuttama tauti on vaatinut suuren määrän kuolonuhreja, mutta epidemian vastatoimien seurauksena vähentyneet ilmansaasteet myös säästävät ihmishenkiä. Centre for Research on Energy and Clean Air -keskuksen (CREA) tutkimuksen mukaan päästöjen vähennys pelkästään huhtikuun aikana johtaa 11 000:n ennenaikaisen kuoleman välttämiseen Euroopassa.

Suomessa ennenaikaisia kuolemia vältetään tutkijoiden mukaan arviolta reilut sata kappaletta.

Tutkijoiden mukaan typpidioksipäästöt vähenivät Euroopassa viimeksi kuluneen 30 päivän aikana noin 40 prosenttia ja pienhiukkaspäästöt 10 prosenttia. Tämä johtuu öljyn ja hiilen polttamisen hiipumisesta talouden hidastuessa rajoitustoimien puristuksessa.

Ilmanlaadun paranemisen ansiosta tutkijat arvioivat vähennyksen yhden kuukauden päästöissä johtavan myös muun muassa 1,3 miljoonan sairauspoissaolopäivän ja 6 000:n lasten uuden astmatapauksen välttämiseen. Nämä vaikutukset toteutuvat tulevien kuukausien ja vuosien kuluessa.

Saasteet pahentavat myös koronatilannetta

Globaalisti päästöjen vähenemisen vaikutukset ihmisten terveyteen ovat tutkimuksen mukaan paljon mittavampia, sillä esimerkiksi monissa Aasian maissa ilmansaasteet ovat paljon pahempi ongelma kuin Euroopassa.

Helsingissä viime joulukuussa perustetun riippumattoman CREA-tutkimuskeskuksen tutkimuksessa myös muistutetaan, että ilmansaasteet pahentavat covid 19 -taudin seurauksia heikentämällä ihmisten puolustuskykyä ja lisäämällä kroonisia tauteja, joita sairastavat kuuluvat koronavirustartuntojen osalta riskiryhmiin.

Tutkijoiden mukaan ilmansaasteiden vähenemistä ei pidä nähdä epidemian myönteisenä sivuvaikutuksena vaan muistutuksena siitä, kuinka itsestään selvänä saastumisen aiheuttamaa suurta kuolemien määrää on pidetty ja kuinka paljon myönteisiä seurauksia siirtymisellä puhtaampaan energiaan voitaisiin saavuttaa koronavirusepidemian helpotettua.