Boris Johnsonista tuli jälleen poikavauvan isä – tällainen on pääministerin lapsikatras

Britannian pääministeristä tuli keskiviikkona isä kuudetta kertaa. Brittilehtien mukaan saattaa kuitenkin olla, että nyt syntynyt poikavauva on jo pääministerin seitsemäs lapsi.

Britanniassa päästiin keskiviikkona iloitsemaan vauvauutisista koronakriisin keskellä, kun pääministeri Boris Johnsonin, 55, ja hänen puolisonsa Carrie Symondsin, 32, ensimmäisen yhteisen lapsen kerrottiin syntyneen lontoolaisessa sairaalassa.

Reutersin mukaan poikavauva vaikuttaa syntyneen hieman odotettua aiemmin, sillä Symonds oli aiemmin kertonut syntymän ajoittuvan alkukesälle. Hiljattain vakavasta koronavirusinfektiosta toipuneen Johnsonin kerrottiin olleen läsnä synnytyksessä ja pitävän lyhyen isyysloman myöhemmin tänä vuonna.

Symondsille keskiviikkona syntynyt vauva on esikoinen, mutta Johnsonille isyys on jo entuudestaan tuttua. Brittilehdistön mukaan on tosin hieman epäselvää, kuinka monta lasta hänellä oli jo ennen tuoreinta tulokasta.

Toukokuussa 2012 Boris Johnsonin ja Marina Wheelerin neljä lasta kuvattiin yhdessä Lontoon pormestarinvaalien valvojaisissa. Wheelerin (valkoisessa jakussa eturivissä) vierellä oikealla puolella istuvat Cassia, Milo, Lara ja Theodore.

Johnson itse ei liiemmin ole lapsistaan puhunut julkisuudessa. Viime marraskuussa hän kieltäytyi LBC-kanavan radiohaastattelussa kertomasta, kuinka monta lasta hänellä on. Vastausta penäsi pääministeriltä tuolloin yksinhuoltajaäiti, joka oli suivaantunut Johnsonin yksinhuoltajaäitejä koskeneista sanoista vaalikampanjan aikana uudelleen esille nousseessa kolumnissa.

– Rakastan lapsiani todella paljon, mutta he eivät ole ehdolla näissä vaaleissa. Siitä syystä en aio puhua heistä, Johnson sanoi.

Brittilehdissä Johnsonin lapset ovat kuitenkin toisinaan vilahdelleet, ja varmuudella tiedetään, että lapsia oli ainakin viisi ennen uusinta tulokasta.

Lara Lettice, 27

Johnson sai esikoisensa Lara Lettice Johnsonin, 27, toisen vaimonsa, asianajaja Marina Wheelerin kanssa vuonna 1993, kun pari oli ehtinyt olla naimisissa viisi viikkoa. Avioon oli menty 12 päivää Johnsonin ensimmäisen, lapsettomaksi jääneen avioliiton päättymisen jälkeen.

Brittilehtien mukaan Lara on seurannut isäänsä toimittajan uralle. Muodista kiinnostunut nainen on kirjoittanut artikkeleita ja taidearvosteluita muun muassa isänsä aikanaan päätoimittamaan The Spectatoriin, Britannian Vogueen sekä Lontoon alueella ilmestyvään Evening Standardiin.

Lara Johnson kuvattiin yhdessä isänsä kanssa toukokuussa 2012, jolloin hän pääsi äänestämään vaaleissa ensimmäistä kertaa.

Hän on julkaissut myös omaa verkkolehteään. Opintonsa Lara on suorittanut Bedalesin sisäoppilaitoksessa sekä arvostetussa St. Andrewsin yliopistossa, jossa myös Britannian tulevan kuningaspari, prinssi William ja herttuatar Catherine tapasivat toisensa opiskellessaan.

Voguessa viime viikonloppuna julkaistussa kirjoituksessaan Lara kertoi vetäytyneensä koronaviruksen vuoksi poikaystävänsä kanssa eristyksiin lapsuudenkotiinsa ja viihdyttäneen itseään muun muassa vanhoja vaatteitaan kaivelemalla. Artikkelissa on mukana myös tuore kuva Larasta.

Milo Arthur, 25

Johnsonin ja Wheelerin toinen yhteinen lapsi Milo Arthur Johnson, 25, kävi koulunsa historiallisessa Westminsterin sisäoppilaitoksessa, jossa hänen kerrotaan kunnostautuneen erityisesti urheilun saralla. Vuonna 2011 koulun lehti kertoi hänen olevan ”epäilemättä kauden paras pelaaja” jalkapallossa, ja myös kriketin kerrotaan olleen hänen sydäntään lähellä.

Milo Johnson kuvattiin Britannian ulkoministerin virka-asunnon edustalla, kun hän oli auttamassa äitiään muuttamaan toisaalle avioeron jälkeen syksyllä 2018.

Milo valmistui vuonna 2014 Lontoon SOAS-yliopistosta, joka on Afrikkaan, Aasiaan ja Lähi-itään erikoistunut college. Valmistumisensa jälkeen hän suoritti viiden kuukauden harjoittelun Esquire-lehden Lähi-idän toimituksessa Dubaissa.

Milo kertoo LinkedIn-profiilissaan puhuvansa arabiaa, venäjää ja ranskaa. Brittilehtien kuviin Milo päätyi syksyllä 2018, kun hänen nähtiin auttavan äitiään muutossa vanhempiensa avioliiton päätyttyä.

Cassia Peaches, 23

Cassia Peaches Johnson, 23, on kolmas Johnsonin ja Wheelerin neljästä yhteisestä lapsesta. Myös hän on saanut peruskoulutuksensa hintavassa yksityisessä opinahjossa, Pohjois-Lontoossa sijaitsevassa Highgaten koulussa.

Cassia on niin ikään isänsä tavoin kirjoittaja. Hän toimi muun muassa koulunsa lehden opiskelijapäätoimittajana.

Theodore Apollo, 21

Wheelerin ja Johnsonin yhteisen lapsikatraan kuopuksen Theodore Apollo Johnsonin, 21, uskotaan myös käyneen koulua Lontoossa. Hänen tiedetään jatkaneen opintojaan Cambridgen yliopistossa, mutta hänen kiinnostuksen kohteitaan tai pääainettaan ei ole tiedossa.

LinkedIn-profiilissaan hän on ilmoittanut valmistuvansa yliopistosta ensi vuonna. Theodoren on kerrottu olevan Johnsonin lapsista se, joka muistuttaa eniten ulkonäöltään isäänsä.

Yksi vai kaksi lasta salasuhteista?

Lontoon pormestarina toimiessaan Johnsonilla oli avioliiton ulkopuolinen suhde taidekonsultti Helen Macintyren kanssa. Tuosta suhteesta syntyi vuonna 2009 Stephahie Macintyre -niminen tytär, jota ei olla julkisuudessa nähty.

Hänen ei myöskään uskota olevan tekemisissä isänsä tai sisar- ja velipuoltensa kanssa. Johnson kiisti aluksi isyytensä, eikä hänen nimeään myöskään mainittu Stephanien syntymätodistuksessa.

Vuonna 2013 lapsen olemassaolo kuitenkin paljastui, kun Macintyre yritti oikeusteitse estää asian päätymisen julkisuuteen. Oikeus kuitenkin päätti, että yleisöllä on oikeus tietää Lontoon pormestarin salasuhteesta ja siitä syntyneestä lapsesta.

Oikeuskäsittelyssä nousi esille myös väite, jonka mukaan Stephanie olisi toinen kahdesta lapsesta, jotka olivat saaneet alkunsa Johnsonin sivusuhteista. Mahdollisesta toisesta avioliiton ulkopuolisesta lapsesta ei ole kuitenkaan tihkunut tietoja julkisuuteen.

Lähteet: Reuters, Forbes, Independent, The Sun, Daily Mail, Mirror